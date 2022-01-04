04 Oca 2022 - 10:49- Gündem G: 04 Oca 2022 - 10:51

İzmit Belediyesi üst yönetimi Emekli – Sen’i ziyaret etti

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Masası Koordinatörleri DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İbrahim Turgut ve yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi üst yönetimi Emekli – Sen’i ziyaret etti mask

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Esnaf ve STK Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur ve Nurallah Özer DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İbrahim Turgut ve yönetimini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İbrahim Turgut İzmit Belediyesi üst yönetimine teşekkür ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 


BAŞARILAR DİLEDİLER

İzmit Belediyesi üst yönetimi de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek Emekliler Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İbrahim Turgut ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. İzmit Belediyesi üst yönetimi İbrahim Turgut’a pişmaniye ve çiçek takdiminde bulundu.
# İzmit belediyesi
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04 Oca 2022 - 10:49 - Gündem

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