AKP Kocaeli Teşkilatları ‘Gönül’ kararına tepki mi gösteriyor?

AKP Kocaeli’de kurucu İl Kadın Kolları başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu üyesi olan, daha sonra yaklaşık 4 sene AKP Kocaeli İl Sekreteri olarak da görev yapan, AKP Kocaeli Milletvekili olarak da seçilen Azize Sibel gönül 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İzmit Belediyesi’ne aday gösterilmiş ancak seçimi kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında Sibel Gönül’ü tanıtırken “Kocaeli’ye bayan bir aday gösterdik. Beraber yol arkadaşlığı yaptığımız, Sibel Hanım kadın kollarında görev yaptı; teşkilatlarda çalıştı. Mimar sıfatıyla kendisini İzmit Belediye Başkanı olarak çıkardık. Bakın aday demiyorum belediye başkanı diyorum, İzmit’e alacağız” ifadelerinde bulunmuştu. Teşkilatlara verilen net mesaj sonrası Gönül’ün seçimi kaybetmesi değil teşkilatların bilerek seçimi kaybettirdiği uzunca bir süre konuşulmuştu.

TEŞKİLATLAR HAREKETLENDİ

Seçimin kaybedilmesinin faturası ise dönemin AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a kesildi. Eryarsoy’un görevden alınmasının ardından yerine ise Gölcük Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Ellibeş atandı. Gönül, seçimi kaybetmesinin ardından sessizliğe bürünürken geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar teşkilatları hareketlendirdi. Kararda, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği’ne Azize Sibel Gönül’ün atandığı bildirildi.

KARARA TEPKİ Mİ GÖSTERİLİYOR?

Karar sonrası hem AKP Kocaeli Teşkilatları hem de milletvekilleri suskunluğa büründü. Ne İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ne Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ne de milletvekilleri tebrik mesajı yayınlamadı. Bu durum kent kamuoyunda “AKP Kocaeli karara tepki gösteriyor” şeklinde yorumlandı. Bir diğer yandan söz konusu kurulun görev ve yetkileri incelendiğinde Sibel Gönül’ün Kocaeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “doğrudan bilgi verebileceği” konuşuluyor.

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ NELER?

a) Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri geliştirmek,

b) Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklerine uygun olarak yerel yönetim politikalarına ilişkin strateji önerileri sunmak,

c) Göç ve iskan konularında politika önerileri geliştirmek,

ç) Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu ve geliştirici politika önerileri geliştirmek,

d) Türkiye’nin kültürel mirasından beslenerek kentleşme politika önerileri geliştirmek,

e) Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak,

f) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için politika ve strateji önerileri geliştirmek.