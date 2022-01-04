Mehmet Yaşar: Mevlüt Erdinç bize ne vermiş ki?

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar devre arası transfer gelişmelerini paylaştı. Yaşar öte yandan Mevlüt Erdinç’in sözleşme feshi için kendilerinin istediği seviyeye düşmek zorunda olduğunu, aksi durumda antrenmanlarına alt yapıda devam edeceğini ifade etti.

ANLAŞMALAR SABİT DÖVİZ KURU İLE

Sözlerine yabancı transferlerle yapılan anlaşmalarını sabit Euro kurundan gerçekleştirdiklerini belirterek başlayan Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar şu şekilde konuştu: Yabancı futbolcularımızın çoğuyla sabit döviz kurundan kurdan anlaştık. Rasheed transferinde de böyle oldu. Ancak bazı oyuncular bunu kabul etmiyor, zorlanıyoruz. Becerebildiklerimizde ise sabit kuru şart koşuyoruz.

HOCAMIZ TAMAM DERSE KOLOVOS’U BİTİRECEĞİZ

Şu bir gerçek ki devre arasında oyuncu bulmak zor. İyi oyuncuyu kulübü bırakmıyor, alınanların ise önemli bir kısmı sorun yaşayan futbolcular oluyor. Kolovos ile ilgili belli bir yol kat ettik. Hocamız “Tamam” derse bitireceğiz. Kolovos’un arkasına iyi bir 6 numara katabilirsek orta sahayı çözeriz. Yerli bir kenar ve bir stoperden de haber bekliyoruz, ikisi de nokta isimler. Bu isimler de olursa daha rahat bir sezon geçiririz.

NET BİR 9 NUMARA

Taraftar Kocaelispor’dan atak bir oyun, kapanmadan bir mücadele etmesini istiyorlar. O noktada haklılar. Hocamızın da bununla yakından ilgilenip yeni formüller üreteceğine inanıyorum. Kenarlara istediğimiz oyuncuları alırsak problemimiz kalmıyor. Net, orijinal bir 9 numara da takıma katmak istiyoruz.

BAHATTİN BİZİ YARI YOLDA BIRAKTI

Ayrıldığımız futbolcular var. Az çok biliyorsunuz. Bunlardan birisi de Bahattin. O bizi yarı yolda kapattı. Bahattin defterini daha önce kapatmıştık. Ümraniye maçından sonra başka ayrılıklar da olabilir. Cabezas’ın sözleşmesini feshedeceğiz. Mevlüt Erdinç alacaklarını istiyor. Bizde kabul etmiyoruz. Mevlüt bize ne vermiş ki… Bizim istediğimiz noktaya gelecek. Gelmezse alt yapıya göndereceğiz. Beykan Şimşek ile anlaşmıştık, imzaya getirecektik ancak Göztepe Kulübü kiralama bedeli istedi. Biz de bunu kabul etmedik. Bu konuyu Beykan çözecek.

Erdem ÖVÜÇ