Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclisi’ne yine gelmeyecek

Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri belediye meclis toplantılarına katılmayan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2022 yılının ilk meclis toplantısına da gelmeyeceği öğrenildi. Gerekçesi ile ilgili henüz duyuru yapılmazken meclise 4 aydır olduğu gibi CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır başkanlık edecek. Cumhur İttifakı tarafından Başkan Hürriyet’in sık sık meclise gelmemesi gündeme getirilirken Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi’nin meclisine ise eksiksiz katıldığı gözlemlendi.