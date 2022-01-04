Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri belediye meclis toplantılarına katılmayan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2022 yılının ilk meclis toplantısına da gelmeyeceği öğrenildi. Gerekçesi ile ilgili henüz duyuru yapılmazken meclise 4 aydır olduğu gibi CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır başkanlık edecek. Cumhur İttifakı tarafından Başkan Hürriyet’in sık sık meclise gelmemesi gündeme getirilirken Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi’nin meclisine ise eksiksiz katıldığı gözlemlendi.
04 Oca 2022 - 11:40- Gündem Güncelleme: 04 Oca 2022 - 11:41
Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclisi’ne yine gelmeyecek
İzmit Belediyesi’nde yeni yılın ilk meclis toplantısı bugün yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bugünkü toplantıya da gelmeyeceği öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.