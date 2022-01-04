04 Oca 2022 - 11:40- Gündem G: 04 Oca 2022 - 11:41

Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclisi’ne yine gelmeyecek

İzmit Belediyesi’nde yeni yılın ilk meclis toplantısı bugün yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bugünkü toplantıya da gelmeyeceği öğrenildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclisi’ne yine gelmeyecek mask

Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri belediye meclis toplantılarına katılmayan İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2022 yılının ilk meclis toplantısına da gelmeyeceği öğrenildi. Gerekçesi ile ilgili henüz duyuru yapılmazken meclise 4 aydır olduğu gibi CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır başkanlık edecek. Cumhur İttifakı tarafından Başkan Hürriyet’in sık sık meclise gelmemesi gündeme getirilirken Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi’nin meclisine ise eksiksiz katıldığı gözlemlendi.

# chp, İzmit belediyesi

04 Oca 2022 - 11:40 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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