Ve Dino yarın antrenmanda!

Kocaelispor’un 9 golle en golcü futbolcusu Dino N’dlovu Bandırma maçında arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 45 gün takımından uzak kalmıştı. Güney Afrikalı futbolcuna ülkesine gitmiş ve tedavisine burada devam edilmişti. Dino 1.5 ay aranın ardından yarınki antrenmanda yer alacak. Dün Türkiye’ye gelen ve dinlenen futbolcunun Ümraniyespor maçının kadrosuna yer alıp almayacağına teknik ekip karar verecek. Programda bir değişiklik olmazsa antrenman saat 13.00’te Yeniköy’deki Edis Sport Center’de olacak.