Kocaelispor’un 9 golle en golcü futbolcusu Dino N’dlovu Bandırma maçında arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 45 gün takımından uzak kalmıştı. Güney Afrikalı futbolcuna ülkesine gitmiş ve tedavisine burada devam edilmişti. Dino 1.5 ay aranın ardından yarınki antrenmanda yer alacak. Dün Türkiye’ye gelen ve dinlenen futbolcunun Ümraniyespor maçının kadrosuna yer alıp almayacağına teknik ekip karar verecek. Programda bir değişiklik olmazsa antrenman saat 13.00’te Yeniköy’deki Edis Sport Center’de olacak.
04 Oca 2022 - 11:42- Spor Güncelleme: 04 Oca 2022 - 11:43
Ve Dino yarın antrenmanda!
Kocaelispor’un 9 golle en golcü futbolcusu Dino N’dlovu Bandırma maçında arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 45 gün takımından uzak kalmıştı. Gü...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.