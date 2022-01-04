HDP de MHP’ye tahsis edildiği gibi Büyükşehir’den kafe istiyor

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, HDP’ye de MHP’ye tahsis edildiği gibi bir kafe tahsis edilmesi için dilekçe ile başvuruda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Gergerlioğlu, “Büyükşehir Belediyesi’nin MHP İl Başkanlığı’na Tramvay Kafe’yi tahsis ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz, tüm şehir bununla çalkalanıyor. Biz de bugün madem birtakım partilere belediye tarafından kafe tahsisi yapılıyor biz de HDP İl Başkanlığı olarak bu kafe tahsisinin HDP’ye de yapılması için bir dilekçe sunuyoruz” dedi.

“KÖŞELİ VE TOPALOĞULLARI ORTAKLIĞI”

Devamında MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü’ye değinen Gergerlioğlu, “Ali Murat Köşeli isimli kişi şunu beyan ediyor: ‘MHP İl Başkanlığı’na özel idare tarafından bir bina tahsisi konusunda ben yardımcı olmuştum’ diyor. Bundan sonra da MHP’nin şu anda değil, ama önceki İl Başkanı Aydın Ünlü, 2017 senesinde Ali Murat Köşeli’ye Tramvay Kafe’nin tahsisi için aracı olmuş ve daha sonra ikisinin ortaklığında yürüyen bir Tramvay Kafe işletmeciliği görüyoruz ama burada bazı ortakların sahte bir ortaklık şeklinde tezahür ettiğini görüyoruz. Ali Murat Köşeli ve Yunus Emre Topaloğulları isimli kişiler %50-%50 ortak oluyorlar ve ardından Yunus Emre Topaloğulları isimli kişi Şaban Çakmak isimli bir kişiye devir yapıyor” diye konuştu.

“BURADA BİR YAĞMANIN OLDUĞU ÇOK NET”

“Şu anda Ali Murat Köşeli ve Şaban Çakmak ortaklığında görünüyor ama Şaban Çakmak’ın Aydın Ünlü’nün şoförü olduğunu da bu arada öğreniyoruz” diyen Gergerlioğlu, “Ünlü’ye gazeteciler sorduğu zaman bu Tramvay Kafe’nin sahibi kimdir diye? MHP İl Başkan Yardımcıları, benimle alakası yoktur diyor. Ali Murat Köşeli’ye gazeteciler sordu. Diyor ki, ‘Benim ortağım Aydın Ünlü’nün şoförüdür’ diyor. Burada bir yağma, talanın olduğu çok net bir şekilde görüyoruz. Madem böyle partilere kafe tahsisi gayet rahat bir şekilde yapılıyor, biz de HDP olarak bir kafe tahsisi dilekçemizi, gördüğünüz gibi veriyoruz” ifadelerini kullandı.