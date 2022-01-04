04 Oca 2022 - 13:17- Gündem G: 04 Oca 2022 - 13:19

“Kocaeli'nin Önderleri” yetişiyor

Genç KİHMED tarafından yürütülen “Kocaeli'nin Önderleri Projesi”, yılın ilk gününde Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda kamuoyuna tanıtıldı

“Kocaeli'nin Önderleri” yetişiyor mask

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından düzenlenen ve Genç KİHMED tarafından yürütülen “Kocaeli'nin Önderleri Projesi”, Kocaeli’de hayata geçti. Projenin açılışı 1 Ocak Cumartesi günü Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda öğrencilerin, velilerin, grup liderlerinin, dernek yönetim kurulu üyelerinin ve çok sayıda misafirlerin katılımıyla yapıldı.

90 ÖĞRENCİ

Genç KİHMED tarafından yürütülen “Kocaeli'nin Önderleri Projesi”nde, Kocaeli’deki farklı İmam Hatip Ortaokullarında okuyan toplamda 90 öğrenci bulunuyor. Her 15 kişilik gruptan 1 liderin sorumlu olduğu projede öğrenciler 2 haftada bir, gruplar halinde buluşarak tahlillerini ve çalışmalarını gerçekleştirecekler. Proje, KİHMED Mesut Barış Konağı ve KİHMED Önder Seka Kültür Evi’nde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

PEK ÇOK ETKİNLİK MEVCUT

Ülkenin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen iki yıllık bir eğitim ve kişisel gelişim projesi olan “Kocaeli'nin Önderleri Projesi’nde her ay kitap-film-okuma metni-belgesel tahlil buluşmaları, dönemlik kamplar, geziler, sosyal aktiviteler, grup çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi pek çok etkinlik bulunuyor.

# eğitim

04 Oca 2022 - 13:17 - Gündem

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