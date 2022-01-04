Davut Güloğlu, “Çare Erbakan”

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Kongresi, Bahçecik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras yaptı. Partililerin ve Başiskele halkının yoğun ilgi gösterdiği kongrede tek aday olan Tevfik Civelek, oy birliği ile yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye sivil toplum kuruluşları ve diğer siyasi partiler de yoğun ilgi gösterdi. Kongrenin onur konuğu Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın Kültür Politikalar Danışmanı olan ünlü sanatçı Davut Güloğlu oldu. İl Başkanı Mehmet Aras, “Hükümet doların düşüşüne kendisi de inanmıyor olacak ki, dün gecede zam yağmuru vatandaşı sırılsıklam etti. Dolar zincirsiz geziyor ama yağ tenekeleri bağlamışlar” deyince salonda kahkaha tufanı koptu.

GÜLOĞLU: ERBAKAN’A SAHİP ÇIKILMALI

Programda son olarak MKYK üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu konuştu. Siyasetin sanatçıya hiçbir yararı olmayacağının altını çizen Güloğlu, “Ama bu millete bir faydam dokunsun diye yola çıktım” dedi. Güloğlu, Dr. Fatih Erbakan’ın gece gündüz bu ülkenin insanının dertleri ile dertlenen birisi olduğunu yakından bildiğini anlattı. Erbakan’a sahip çıkılması gerektiğini belirten Güloğlu, ülkenin zor durumda olduğunu ifade ederek, “Çare Fatih Erbakan” dedi.