04 Oca 2022 - 13:18- Siyaset G: 04 Oca 2022 - 13:20

Davut Güloğlu, “Çare Erbakan”

YRP Başiskele İlçe Olağan Kongresi’nde tek aday olan mevcut başkan Tevfik Civelek güven tazeledi. Kongrenin onur konuğu Genel Başkan Danışmanı olan sanatçı Davut Güloğlu, ülkenin zor durumda olduğunu ifade ederek, “Çare Fatih Erbakan” dedi

Davut Güloğlu, “Çare Erbakan” mask

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Kongresi, Bahçecik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras yaptı. Partililerin ve Başiskele halkının yoğun ilgi gösterdiği kongrede tek aday olan Tevfik Civelek, oy birliği ile yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye sivil toplum kuruluşları ve diğer siyasi partiler de yoğun ilgi gösterdi. Kongrenin onur konuğu Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın Kültür Politikalar Danışmanı olan ünlü sanatçı Davut Güloğlu oldu. İl Başkanı Mehmet Aras, “Hükümet doların düşüşüne kendisi de inanmıyor olacak ki, dün gecede zam yağmuru vatandaşı sırılsıklam etti. Dolar zincirsiz geziyor ama yağ tenekeleri bağlamışlar” deyince salonda kahkaha tufanı koptu.

GÜLOĞLU: ERBAKAN’A SAHİP ÇIKILMALI

Programda son olarak MKYK üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu konuştu. Siyasetin sanatçıya hiçbir yararı olmayacağının altını çizen Güloğlu, “Ama bu millete bir faydam dokunsun diye yola çıktım” dedi. Güloğlu, Dr. Fatih Erbakan’ın gece gündüz bu ülkenin insanının dertleri ile dertlenen birisi olduğunu yakından bildiğini anlattı. Erbakan’a sahip çıkılması gerektiğini belirten Güloğlu, ülkenin zor durumda olduğunu ifade ederek, “Çare Fatih Erbakan” dedi.
# Başiskele, Zam
# YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
“Asgari ücrette zam şampiyonu Erbakan’dır” mask
“Asgari ücrette zam şampiyonu Erbakan’dır”
YRP’li Aras: Hükümet, asgari ücretin hesabını sandıkta görecek mask
YRP’li Aras: Hükümet, asgari ücretin hesabını sandıkta görecek
Yeniden Refah Derince, Yavuz Sultan esnafını dinledi mask
Yeniden Refah Derince, Yavuz Sultan esnafını dinledi
YRP’li Helvacı: Asgari ücretli, üniversitede tez konusu olur mask
YRP’li Helvacı: Asgari ücretli, üniversitede tez konusu olur
YRP İzmit’ten İHH'ya taziye ziyareti   mask
YRP İzmit’ten İHH'ya taziye ziyareti  
“Çay-simit hesabı ile geldiler, çay-simit hesabı ile gidecekler” mask
“Çay-simit hesabı ile geldiler, çay-simit hesabı ile gidecekler”
YRP’li Sezgin: TSK’daki sayıyı geçen diplomalı işsizimiz var mask
YRP’li Sezgin: TSK’daki sayıyı geçen diplomalı işsizimiz var
YRP’li Civelek’ten İYİ Parti Başiskele’ye ziyaret mask
YRP’li Civelek’ten İYİ Parti Başiskele’ye ziyaret
YRP’li Aras yine esti gürledi mask
YRP’li Aras yine esti gürledi
Aras: Halkın yağ-şeker kadar değeri yok mu?   mask
Aras: Halkın yağ-şeker kadar değeri yok mu?  

04 Oca 2022 - 13:18 - Siyaset

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