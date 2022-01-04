Derince’de sabah namazı buluşmaları sürüyor

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri sabah namazı buluşmaları ilçe genelinde sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Derince Merkez Camii oldu. Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Müftüsü Mecit Amil’in de katıldığı sabah namazı buluşmasına din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılınan sabah namazı ile birlikte sohbetler ve dualar ile devam eden program ikramların ardından noktalandı. Sabah namazı buluşmalarının her hafta farklı bir camide gerçekleştiğini belirten Başkan Aygün, bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.