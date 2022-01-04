Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri sabah namazı buluşmaları ilçe genelinde sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Derince Merkez Camii oldu. Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Müftüsü Mecit Amil’in de katıldığı sabah namazı buluşmasına din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılınan sabah namazı ile birlikte sohbetler ve dualar ile devam eden program ikramların ardından noktalandı. Sabah namazı buluşmalarının her hafta farklı bir camide gerçekleştiğini belirten Başkan Aygün, bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.
04 Oca 2022 - 13:20- Gündem Güncelleme: 04 Oca 2022 - 13:21
Derince’de sabah namazı buluşmaları sürüyor
Derince’de hafta sonu gerçekleşen sabah namazı buluşmalarına bu kez Derince Merkez Camii’nde devam edildi, Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Müftüsü Mecit Amil de buluşmaya katıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.