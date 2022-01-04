04 Oca 2022 - 13:48- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 13:52

Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!

İzmit Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi adresinde ikamet eden Pirelliden emekli Vecih Yürük’ün eşi, Semih Yürük, Melih Yürük ve Emir Ahmet Yürük’ü...

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı! mask

İzmit Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi adresinde ikamet eden Pirelliden emekli Vecih Yürük’ün eşi, Semih Yürük, Melih Yürük ve Emir Ahmet Yürük’ün anneleri Şükran Yürük (72) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Şükran Yürük’ün cenazesi Kent Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

2 ÇOCUK BABASI

İzmit Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Ömer Yıldız (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Yıldız’ın cenazesi memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.
# Sokak, çocuk, covid-19

04 Oca 2022 - 13:48 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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