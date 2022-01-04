04 Oca 2022 - 14:31- Siyaset G: 04 Oca 2022 - 14:33

Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor mask

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı'nın girişimiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KOSİAD üyesi iş insanları ile Kocaeli'de buluşacak. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ortamda iş dünyasının sorunlarının görüşüleceği toplantı, Perşembe günü saat 19:00'da Başiskele'de bulunan Wellborn Otel'de gerçekleştirilecek.
# chp, Başiskele
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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04 Oca 2022 - 14:31 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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