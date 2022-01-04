Tutuş: Eskiyi silelim, yerine bir şey koymasak da olur mantığıyla olmuyor

İzmit Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca başkanlığında gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet beşinci kez meclise katılmazken Hürriyet’in İstanbul’da görüşmeler için gittiği öğrenildi. AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü, Çetin Sarıca’ya şaka yollu “Oraya oturan gidiyor başkan, dikkat et” dedi. Mecliste, 26 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“İSTANBUL BELEDİYESİ SÜT ALACAKTI”

2021 yılına ait yılsonu aktarmaları konusunda AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü bilgi verilmesini istedi. Sarıca, “Bununla ilgili rapor tekrardan size sunabiliriz” dedi. Tutuş, “168 milyon 982 bin TL bütçe aktarımı olmuş. Belediye şirketlerinde fazla adam alımından kaynaklanan sıkıntı mı var? Bu onu gösteriyor” dedi. İzmit Belediyesi Başkanvekili Dilek Yalçın ise, “Personel maaşları yüzde 60’a yakın zamlandı. Belediyemizin yapmış olduğu yeni projeler var. Bu yeni açtığımız yerlerde personel istihdam etmek zorundayız. Personel giderlerinde olağandışı bir artış yok, ayrılan personellere ödenen tazminatlar ve giderlerle alakalı” dedi. Ünlü ,”İnek kredisi verilecekti, İstanbul Belediyesi süt alacaktı. Takip ettiğimiz kadarıyla meme aparatı alındı sadece” ifadelerinde bulundu.

“İNEK KREDİSİ İPTAL Mİ OLDU?”

Sarıca, “Günümüz ekonomik koşullarında bütün köylere gönlümüz ister ki inek dağıtalım. Ama bunu günümüz koşullarında görüyorsunuz. Hayvanlarla ilgili desteğe başlayacağız. Köylerimizden süt toplama zinciri kurarak gereken şeyi hayata geçirdik. bütün köylülerden süt toplayarak bunun imalatını ve sosyal hizmetler üzerinden dağıtılarak üretilen süte bir nevi alım kredisiydi” dedi. Ünlü ise, “O zaman inek kredisi iptal mi oldu?” dedi. Sarıca, “Gönlümünüz bin tane inek dağıtmak istiyor ama koşulları görüyorsunuz” şeklinde cevap verdi. Ünlü, “İnek kredisinden buna döndü, yarın da horoz kredisine döner mi diye düşünüyoruz” dedi. Sarıca ise, “Ülkenin ekonomik durumunu İzmit Belediyesi mi yönetiyor?” şeklinde soru yöneltti.

“ESKİYİ SİLELİM MANTIĞIYLA OLMUYOR”

Söz alan AKP Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Projelerin sadece adı var. Birçok şeyi konuşuyoruz kalıyor. Sonrasında iade etmek zorunda kalıyoruz. 10 meclis bu meclisi meşgul edip 11’inci mecliste geri giden konular oldu. Biraz daha bu konularda İzmit Belediyesi’nin yapacağı, idarenin de yapma niyeti olduğu şeyler meclise gelirse meclis meşgul olmaz. Mevcut projelerin korunup kollanarak yenilerinin de ilave edilmesini gönlümüz arzu ediyor. Karşımızdaki parka üç girişte de kalpler vardı. Cıvıl cıvıl yerler oluyordu. 400 bin tane çiçek heba olduktan sonra o kalplere hiçbir şekilde çiçek konulmadı. Bu niyetle alakalı. O kaldırıldı yapay tahtadan başka bir şey konuldu. Bu da maliyet. Eskiyi silelim, yerine bir şey koymasak da olur mantığıyla hiçbir şey olmuyor. Vatandaş soruyor bunları.” dedi. Sarıca, “Akşamdan sabaha ülkemizde neler değiştiğini görüyorsunuz. Bir kaynak, imkan varsa destek veririz. Oraya konulanların tamamı kendi atölyemizde yaptığımız, çok afaki maliyetler gerektiren maliyetler değil. Biz kaynakları en güzel şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Dilek Yalçın ise TÜİK’in açıkladığı enflasyon ve gelen zamları hatırlattı