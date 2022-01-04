İzmit Belediyesi’nde denetim komisyonu değişti!

İzmit Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca başkanlığında gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet beşinci kez meclise katılmazken Hürriyet’in İstanbul’da görüşmeler için gittiği öğrenildi. AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü, Çetin Sarıca’ya şaka yollu “Oraya oturan gidiyor başkan, dikkat et” dedi. Mecliste, 26 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“KÖRFEZ MAHALLESİ’NDEKİ YAPI İSKANLI MI?”

Gündem öncesi AKP Grubu tarafından verilen önergede Körfez Mahallesi 602 ada 25 parselde bulunan yapının ruhsatlı ve iskanlı olup olmadığı, iskan sonrası projeye ve mevzuata aykırı müdahale yapılıp yapılmadığı, yasal bir işlem yapılıp yapılmadı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmediği soruldu. Yine AKP Grubu, “İzmit Belediyesi’ne ait Kapanca Sokak bulunan ve kentimizin basın mensupları tarafından Basın Müzesi olarak kullanılan binanın tahsis süresinin uzatılması ve aynı amaçla kullanımının devam etmesini öneriyoruz” şeklinde önerge verdi.

MHP’DEN “AĞAÇ DALLARI BUDANSIN” TALEBİ

MHP Grubu tarafından verilen önergede mahallelerin çoğu bölgesinde elektrik telleri sokak yollarından geçmekte olduğu, ağaç dallarının bu tellere ulaştığını hatta elektrik telleri ağaç dallarının arasında kaldığı belirtilerek yağmurda ve karda bu ağaçlardan elektrik akımı olduğu belirtildi. MHP Grubu söz konusu ağaç dallarının budanmasını talep ederek yazılı cevap verilmesini istedi. Grup ayrıca, “İzmit’te Türkçe olmayan karakterler içeren işletmeler bulunmaktadır. Bundan sonra ruhsat alınırken buna yönelik çalışma yapılabilir mi? şeklinde önerge verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sokak hayvanlarıyla ilgili önerge de veren MHP grubu Sokak hayvanlarının toplatılıp barınaklara toplanması konusunda bir çalışma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

2022 Yılı Geçici işçi vizesi, Zabıta personellerinin fazla çalışma ücreti, 2021 yılına ait yılsonu aktarmaları, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne ait Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Küçükbaş hayvan desteği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyon’larının raporu komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi.

İNEK KREDİSİ’Nİ HATIRLATTI

2021 yılına ait yılsonu aktarmaları konusunda AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü bilgi verilmesini istedi. Sarıca, “Bununla ilgili rapor tekrardan size sunabiliriz” dedi. Tutuş, “168 milyon 982 bin TL bütçe aktarımı olmuş. Belediye şirketlerinde fazla adam alımından kaynaklanan sıkıntı mı var? Bu onu gösteriyor” dedi. İzmit Belediyesi Başkanvekili Dilek Yalçın ise, “Personel maaşları yüzde 60’a yakın zamlandı. Belediyemizin yapmış olduğu yeni projeler var. Bu yeni açtığımız yerlerde personel istihdam etmek zorundayız. Personel giderlerinde olağandışı bir artış yok, ayrılan personellere ödenen tazminatlar ve giderlerle alakalı” dedi. Ünlü ,”İnek kredisi verilecekti, İstanbul Belediyesi süt alacaktı. Takip ettiğimiz kadarıyla meme aparatı alındı sadece” ifadelerinde bulundu.

“YARIN HOROZ KREDİSİ’NE DÖNER”

Sarıca, “Günümüz ekonomik koşullarında bütün köylere gönlümüz ister ki inek dağıtalım. Ama bunu günümüz koşullarında görüyorsunuz. Hayvanlarla ilgili desteğe başlayacağız. Köylerimizden süt toplama zinciri kurarak gereken şeyi hayata geçirdik. bütün köylülerden süt toplayarak bunun imalatını ve sosyal hizmetler üzerinden dağıtılarak üretilen süte bir nevi alım kredisiydi” dedi. Ünlü ise, “O zaman inek kredisi iptal mi oldu?” dedi. Sarıca, “Gönlümünüz bin tane inek dağıtmak istiyor ama koşulları görüyorsunuz” şeklinde cevap verdi. Ünlü, “İnek kredisinden buna döndü, yarın da horoz kredisine döner mi diye düşünüyoruz” dedi. Sarıca ise, “Ülkenin ekonomik durumunu İzmit Belediyesi mi yönetiyor?” şeklinde soru yöneltti.

“ESKİYİ SİLELİM MANTIĞIYLA HİÇBİR ŞEY OLMUYOR”

Söz alan AKP Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Projelerin sadece adı var. Birçok şeyi konuşuyoruz kalıyor. Sonrasında iade etmek zorunda kalıyoruz. 10 meclis bu meclisi meşgul edip 11’inci mecliste geri giden konular oldu. Biraz daha bu konularda İzmit Belediyesi’nin yapacağı, idarenin de yapma niyeti olduğu şeyler meclise gelirse meclis meşgul olmaz. Mevcut projelerin korunup kollanarak yenilerinin de ilave edilmesini gönlümüz arzu ediyor. Karşımızdaki parka üç girişte de kalpler vardı. Cıvıl cıvıl yerler oluyordu. 400 bin tane çiçek heba olduktan sonra o kalplere hiçbir şekilde çiçek konulmadı. Bu niyetle alakalı. O kaldırıldı yapay tahtadan başka bir şey konuldu. Bu da maliyet. Eskiyi silelim, yerine bir şey koymasak da olur mantığıyla hiçbir şey olmuyor. Vatandaş soruyor bunları.” dedi. Sarıca, “Akşamdan sabaha ülkemizde neler değiştiğini görüyorsunuz. Bir kaynak, imkan varsa destek veririz. Oraya konulanların tamamı kendi atölyemizde yaptığımız, çok afaki maliyetler gerektiren maliyetler değil. Biz kaynakları en güzel şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Dilek Yalçın ise TÜİK’in açıkladığı enflasyon ve gelen zamları hatırlattı.

DENETİM KOMİSYONU DEĞİŞTİ

Meclis’te gündeme gelen Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Denetim komisyonun 5 kişi olması da oy birliğiyle kabul edildi. AKP’nin ve CHP’nin 2 üye verme hakkı olurken MHP’ye de 1 üye yazılma hakkı verildi. Buna göre CHP Grubu’nun teklifi Çetin Sarıca ve Tuncay Aşkın olurken AKP Grubu ise Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu ve Engin Duymaz’ı (MHP) teklif etti. Yapılan sayım sonucunda teklif edilen isimler 33’er oy alırken söz konusu teklif oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılının denetim komisyonunda ise AKP’den Fikret Hocaoğlu, Fatih Özcan, CHP’den Necat Çakır ve Mehmet Baştan, MHP’den ise Engin Duymaz bulunuyordu.