Acil kan aranıyor!

Gölcük Necati Çelik devlet Hastanesi'nde yatmakta olan, Fâtime Uslu adındaki, yeni doğum yapmış hasta için İlaç kullanmayan ve Alkol kullanmamış kişilerden A Rh (-) kan gerekmektedir. İrtibat için Mutlu Uslu 0532 358 1707