04 Oca 2022 - 16:08- Gündem G: 04 Oca 2022 - 16:11

Acil kan aranıyor!

Gölcük Necati Çelik devlet Hastanesi'nde yatmakta olan, Fâtime Uslu adındaki, yeni doğum yapmış hasta için İlaç kullanmayan ve Alkol kullanmamış kişil...
Acil kan aranıyor! mask

Gölcük Necati Çelik devlet Hastanesi'nde yatmakta olan, Fâtime Uslu adındaki, yeni doğum yapmış hasta için İlaç kullanmayan ve Alkol kullanmamış kişilerden A Rh (-) kan gerekmektedir. İrtibat için Mutlu Uslu 0532 358 1707

04 Oca 2022 - 16:08 - Gündem

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