Gölcük Necati Çelik devlet Hastanesi'nde yatmakta olan, Fâtime Uslu adındaki, yeni doğum yapmış hasta için İlaç kullanmayan ve Alkol kullanmamış kişilerden A Rh (-) kan gerekmektedir. İrtibat için Mutlu Uslu 0532 358 1707
04 Oca 2022 - 16:08- Gündem Güncelleme: 04 Oca 2022 - 16:11
Acil kan aranıyor!
Gölcük Necati Çelik devlet Hastanesi'nde yatmakta olan, Fâtime Uslu adındaki, yeni doğum yapmış hasta için İlaç kullanmayan ve Alkol kullanmamış kişil...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.