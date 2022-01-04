Karamürsel kestane balı tescillendi, sıra ‘Coğrafi İşaret Belgesi’nde

Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün girişimleriyle ‘Karamürsel kestane balı’nın coğrafi işaret alması için girişimde bulunuldu. Yapılan açıklamada, “Samanlı Dağları’nın Karamürsel ilçesindeki bölümünde yoğunlukla kestane ağaçları bulunmaktadır. Karamürsel kestane balının nektar kaynağı olan kestane
ağaçlarının yanı sıra diğer polen kaynaklarınca yoğun florasından ötürü kaliteli bal üretimi için büyük önem arz etmektedir. İlçe genelinde yaklaşık 10 bin modern kovanda fenni arıcılık metotlarıyla elde edilen Karamürsel kestane balı, nektar ve polen içeriği bakımından oldukça zengindir” denildi.
DEĞERLERİ OLUMLU VE KALİTELİ
Karamürsel Kaymakamlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Karamürsel’de elde edilen kestane balının Bingöl Üniversitesi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan analizlerde balın tüm değerleri olumlu ve kalite bakımından üstün özellikli olduğu ortaya çıktı. Karamürsel Kaymakamlığı da Türk Patent
Enstitüsü’nden Karamürsel kestane balı için ‘Marka Tescili’ aldı.
YARIŞMADA 2’NCİ OLMUŞTU
127 ülkenin bal üreticilerinin katıldığı, Karamürselli üreticilerin de yer aldığı 2017 yılında 12’ncisi düzenlenen Bosna Hersek Bal Yarışması’nda ‘Kestane Balı’ kategorisinden ikincilik alan Karamürsel kestane balının kalitesi bir kez daha onaylanmıştı. Bu kalite ve doğallığından dolayı marka değerinin oluşması, üreticinin korunması, tüketicinin gerçek ürüne ulaşımının sağlanması gibi faktörler nedeniyle de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karamürsel kestane balı için Türk Patent Enstitüsü’ne ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ başvurusunda bulunuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.