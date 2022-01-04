04 Oca 2022 - 16:18- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 16:19

Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokakta tartıştığı şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.
Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü mask

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Onur Çınar Kaplan (31) isimli bir vatandaş, daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen U.K. ve İ.K. isimli 2 şahısla karşılaştı. Şahıslar arasında ilk önce sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Onur Çınar Kaplan’ı yaraladı. Kaplan’ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kaplan’ın yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Onur Çınar Kaplan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Kaplan’ı bıçaklayarak öldüren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

# sağlık, Darıca

04 Oca 2022 - 16:18 İHA Kocaeli- Asayiş

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