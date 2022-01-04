İzmit Belediyesi 2022’ye ‘Halk Süt’ ile başladı  

İzmit Belediyesi açılışlarla, yeni projelerle dolu dolu geçen 2021 yılının ardından 2022 yılına da ‘Üreten Belediye’ vizyonuna uygun olarak yeni bir projeyle ‘merhaba’ dedi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Halk Süt projesini İzmitlilerle paylaştı. Halk Süt, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekleri Kardeş Eller Mağazası ile alım gücü düşük vatandaşların uygun fiyata satın alabilecekleri Çınar Halk Market’in raflarında yerini aldı. Halk Süt 1 litresi 12 lira, 3 litresi 30 lira ve 5 litresi ise 48 lira olarak vatandaşa sunuluyor.

BİRLİKTE İNCELEDİLER

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya ile birlikte Çınar Halk Market’e ziyarette bulunarak raflarda yer alan Halk Süt’ü inceledi.

BAŞKAN HÜRRİYET ANLATTI

Halk Süt projesine dair açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “2021 yılı ekonomik olarak zor geçti. Ekonomik sıkıntılar insanların alım gücünü düşürdü ve çok sayıda insanımız ne yazık ki sosyal desteğe ihtiyaç duyar hale geldi. Pandemiyle birlikte doğal gıdaya, doğal ürünlere ulaşmanın ne kadar zor ama bir o kadar da önemli olduğunu anladık. Bu koronavirüs günlerinde biz de İzmit’imize hizmet etmek amacıyla Halk Süt projemizi hayata geçirdik” dedi.

“ÇOCUĞUNA SÜT ALAMAYANLAR İÇİN”

Hürriyet, “2022’nin ilk projesini sosyal desteğe ihtiyacı olan yurttaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Daha önce çalışmasını yaptığımız ve şu anda ilk etabını gerçekleştirdiğimiz Halk Süt projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerimiz ekonomik durumu olmayan, çocuklarına süt alamayan vatandaşlarımız süte kolayca ulaşabilecek” diye konuştu.

“İKİ DAĞITIM AĞI”

Amacın vatandaşa hizmet olduğunu vurgulayan Hürriyet, “Sadece alım gücü hiç olmayan vatandaşlarımız için değil, alım gücü düşen insanlarımızın da tüketicilerimizin de daha uygun fiyatta alabilmesi için projemizin diğer etabında da Halk Market’te sütlerimizi satışa sunduk. Halk Süt projemizin iki dağıtım ağı olacak. Biri durumu uygun olmayan vatandaşlarımıza Kardeş Eller Mağazası üzerinden ücretsiz olarak dağıtılacak. Diğeri de Halk Market’te uygun ücretli olarak tüketiciye sunulacak. Amacımız zorlu ekonomik koşullarda insanımızın cebini biraz daha rahatlatabilmek” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Devamında Başkan Hürriyet, “Projenin ikinci ayağında da yerel süt üreticisine nasıl destek verebiliriz? Süt toplama mekanizmasını nasıl kurabiliriz? Yerel üreticimiz sütünü hak ettiği değere nasıl satabilir? gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Eskişehir Belediyesi ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar henüz sonuçlanmadı ama 2022’ye girerken ihtiyaç sahibi ailelerimiz bir an önce sütlere ulaşabilsin istedik. Yine alım gücü düşen vatandaşlar da uygun fiyata süt alabilsin istedik. Bugünden itibaren artık hem Kardeş Eller Mağazamıza hem de Çınar Halk Market raflarına sütlerimizi koyduk” dedi.

“YENİ YILDA YENİ PROJE”

“Hem ücretsiz hem de uygun fiyatla iki seçenekle ihtiyaç sahibi aileler ve alım gücü düşen insanlarımıza bir sunum sistemi düzenledik” diyen Hürriyet, “Yeni projemiz yeni yılda hayırlı olsun. Bu senenin ilk projesi. Üreten Belediye vizyonumuzla ve yeni projelerle 2022’yi de projelerle dolu, açılışlarla dolu bir yıl olarak yaşayalım istiyoruz. İnsanlarımızın ekonomik zorluklardan bir an önce çıktığı bir yıl diliyorum. Herkese tekrar hayırlı yıllar” ifadelerine yer verdi.

HALK MARKET RAFLARINDA

Yeni yılda yeni projesi olan Halk Süt’ün raflarda yerini alacağını belirten Başkan Hürriyet, “Çocuklarımız için bundan sonra ücretsiz olarak sosyal destek hizmeti alan yurttaşlarımıza Kardeş Eller Mağazası’ndan ücretsiz dağıtılacak. Bunun yanı sıra Halk Market reyonlarında Halk Sütümüz uygun fiyatla da vatandaşımıza sunulacak. Piyasa koşullarına baktığınızda bu kalitenin çok daha altına sahip sütler bile 15 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı. Halk Süt’ün litre fiyatlarını paylaştı.

İŞTE FİYATLARI (DİŞİ)

• 1 litrelik süt: 12 lira

• 3 litrelik süt: 30 lira

• 5 litrelik süt: 48 lira

DOĞAL VE TAM YAĞLI

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “ Kadın kooperatiflerimizle birlikte İzmit’teki yerel süt üreticilerimizden süt alan bir firmayla yaptığımız anlaşma gereğince bundan sonra ihtiyaç sahibi ailelerimize Kardeş Eller Mağazalarımızdan 1 litrelik, 3 litrelik ve 5 litrelik olmak üzere 3 farklı boyda Halk Süt projemizi hayata geçirdik. Bu sütümüz piyasadaki diğer sütlere oranla besleyicilik değeri yüksek bir süt. Sütümüz doğal ve tam yağlı. Bununla rahatlıkla yoğurt yapılabilir. Sütümüz pastörize bir süt. Bu taze ürünün 7 günlük bir raf ömrü var” diye konuştu.

YOĞURT YAPMAK İÇİN İDEAL

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “Sütümüz tam yağlı bir süt. En az yağ değeri 3.7 ve 4.2 olmalı. Protein değeri de diğer sütlere göre daha yüksek. Sütümüz yoğurt yapmak için çok ideal bir süt. Bu sütle yoğurt yaptığınızda güzel bir yoğurt elde edebilirsiniz. Sütümüzün içimi de çok lezzetli. Sütün yağ oranı arttıkça lezzeti de artacaktır. O yüzden sütümüz kaliteli bir süttür. Önemli bir ürünümüz” dedi.