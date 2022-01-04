Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF)’nu kuran isim Muammer Hazer, haziranda yapılacak olan genel kurul öncesinde yeniden başkanlığa aday oldu. Uzun süredir seçim çalışmalarını devam ettiren Hazer, adaylığını resmen açıkladı. Hazer “Şu an için geniş açıklama yapmıyorum. Zamanı gelince konuşacağım. Kulüplerle toplantılar yapıyorum ve teveccüh yüksek.” Dedi.
04 Oca 2022 - 17:26- Spor Güncelleme: 04 Oca 2022 - 17:27
Muammer Hazer KASKF’ye aday
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF)’nu kuran isim Muammer Hazer, haziranda yapılacak olan genel kurul öncesinde yeniden başkanlığa aday...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.