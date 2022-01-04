04 Oca 2022 - 17:26- Spor G: 04 Oca 2022 - 17:27

Muammer Hazer KASKF’ye aday

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF)’nu kuran isim Muammer Hazer, haziranda yapılacak olan genel kurul öncesinde yeniden başkanlığa aday...
Muammer Hazer KASKF’ye aday mask

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF)’nu kuran isim Muammer Hazer, haziranda yapılacak olan genel kurul öncesinde yeniden başkanlığa aday oldu. Uzun süredir seçim çalışmalarını devam ettiren Hazer, adaylığını resmen açıkladı.  Hazer “Şu an için geniş açıklama yapmıyorum. Zamanı gelince konuşacağım. Kulüplerle toplantılar yapıyorum ve teveccüh yüksek.” Dedi. 

04 Oca 2022 - 17:26 - Spor

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