04 Oca 2022 - 17:27- Spor G: 04 Oca 2022 - 17:29

Derince, Antalya  ilk maçı kaybetti  

3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve Antalya kampı devam eden Belediye Derincespor ilk hazırlık maçında 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk yarısını 3. sırada tama...
Derince, Antalya  ilk maçı kaybetti   mask

3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve Antalya kampı devam eden Belediye Derincespor ilk hazırlık maçında 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Arnavutköy Belediyespor ile oynadı. As futbolcularını dinlendiren sarı lacivertliler gençlerle çıktığı maçı 2-0 kaybetse de mücadelesi ile alkış aldı.  Ekibimiz ikinci hazırlık maçını yarın2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısını dördüncü sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor ile oynayacak. Titanic Otel sahasındaki maç saat 15.30’da başlayacak. 7 Ocak’ta şehre dönecek olan Derince’de Teknik Direktör Murat Parlak takıma 3 gün izin verecek ve 16 Ocak’taki Edirnespor maçının hazırlıkları 10 Ocak’ta başlayacak.

 

04 Oca 2022 - 17:27 - Spor

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