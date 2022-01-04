Derince, Antalya  ilk maçı kaybetti  

3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve Antalya kampı devam eden Belediye Derincespor ilk hazırlık maçında 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Arnavutköy Belediyespor ile oynadı. As futbolcularını dinlendiren sarı lacivertliler gençlerle çıktığı maçı 2-0 kaybetse de mücadelesi ile alkış aldı. Ekibimiz ikinci hazırlık maçını yarın2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısını dördüncü sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor ile oynayacak. Titanic Otel sahasındaki maç saat 15.30’da başlayacak. 7 Ocak’ta şehre dönecek olan Derince’de Teknik Direktör Murat Parlak takıma 3 gün izin verecek ve 16 Ocak’taki Edirnespor maçının hazırlıkları 10 Ocak’ta başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.