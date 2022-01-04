Sandıkçıoğlu’na başarılı operasyon

Suadiyespor Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu’nun, tamamen tıkalı olan damarına yaklaşık 3.5 saat süren çok zorlu geçen operasyonla üç stent takıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Sandıkçıoğlu, 12 saat stabil, hiç hareket etmeden yatacak.