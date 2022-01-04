04 Oca 2022 - 17:28- Spor G: 04 Oca 2022 - 17:29

Sandıkçıoğlu’na başarılı operasyon

Suadiyespor Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu’nun, tamamen tıkalı olan damarına yaklaşık 3.5 saat süren çok zorlu geçen operasyonla üç stent takıl...
Sandıkçıoğlu’na başarılı operasyon mask

Suadiyespor Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu’nun, tamamen tıkalı olan damarına yaklaşık 3.5 saat süren çok zorlu geçen operasyonla üç stent takıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Sandıkçıoğlu, 12 saat stabil, hiç hareket etmeden yatacak.
# sağlık

04 Oca 2022 - 17:28 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.554.912 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Sandıkçıoğlu’na başarılı operasyon mask
Sandıkçıoğlu’na başarılı operasyon
Derince, Antalya  ilk maçı kaybetti   mask
Derince, Antalya  ilk maçı kaybetti  
Muammer Hazer KASKF’ye aday mask
Muammer Hazer KASKF’ye aday
Mehmet Yaşar: Mevlüt Erdinç bize ne vermiş ki? mask
Mehmet Yaşar: Mevlüt Erdinç bize ne vermiş ki?
Rasheed Akanbi: Takımım için her şeyi yaparım mask
Rasheed Akanbi: Takımım için her şeyi yaparım
Akçay: 4 ya da 5 transfer yapmak istiyoruz mask
Akçay: 4 ya da 5 transfer yapmak istiyoruz
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL