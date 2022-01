Duayen hoca Sinan Us “72” dedi

Türk basketbolunun en üretken ve en eski antrenörlerinden olan Sinan Us, 72.yaşına adım attı. Bir başka duayen Cengiz Kahraman’ın da bacanağı olan Us, “Kızım ve eşimin sürprizi, oğlumun hediyesi çok mutlu etti beni. Hoş geldin 72. Yaş.!” Diyerek yıllara meydan okudu. Us, Nurgül Söylemez başta olmak üzere bir çok milli bayan basketbolunun yetişmesine ön ayak oldu ve Brisaspor takımlını Avrupa kupalarına taşıdı.