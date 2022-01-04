Türk basketbolunun en üretken ve en eski antrenörlerinden olan Sinan Us, 72.yaşına adım attı. Bir başka duayen Cengiz Kahraman’ın da bacanağı olan Us, “Kızım ve eşimin sürprizi, oğlumun hediyesi çok mutlu etti beni. Hoş geldin 72. Yaş.!” Diyerek yıllara meydan okudu. Us, Nurgül Söylemez başta olmak üzere bir çok milli bayan basketbolunun yetişmesine ön ayak oldu ve Brisaspor takımlını Avrupa kupalarına taşıdı.
04 Oca 2022 - 17:29- Spor Güncelleme: 04 Oca 2022 - 17:30
Duayen hoca Sinan Us “72” dedi
Türk basketbolunun en üretken ve en eski antrenörlerinden olan Sinan Us, 72.yaşına adım attı. Bir başka duayen Cengiz Kahraman’ın da bacanağı olan Us,...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.