04 Oca 2022 - 17:29- Spor G: 04 Oca 2022 - 17:31

Bizim Soso’dan selam var !

Soso Tchikaidze yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Kentimizde Balabanspor başta olmak üzere bazı amatör takımlarda oynayan ve kısa sürede dikkatleri...
Bizim Soso’dan selam var ! mask

Soso Tchikaidze yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Kentimizde Balabanspor başta olmak üzere bazı amatör takımlarda oynayan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken gürcü sol açık, beyefendi kimliği ve düzgün Türkçesiyle gönüllerde taht kurmuştu. Soso, halen Gürcistan’da antrenör olarak görevine devam ediyor. Soso ve ailesi, Kocaeli kentine selam göndererek yeni yılı kutladı.

04 Oca 2022 - 17:29 - Spor

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