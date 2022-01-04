Soso Tchikaidze yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Kentimizde Balabanspor başta olmak üzere bazı amatör takımlarda oynayan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken gürcü sol açık, beyefendi kimliği ve düzgün Türkçesiyle gönüllerde taht kurmuştu. Soso, halen Gürcistan’da antrenör olarak görevine devam ediyor. Soso ve ailesi, Kocaeli kentine selam göndererek yeni yılı kutladı.
04 Oca 2022 - 17:29- Spor Güncelleme: 04 Oca 2022 - 17:31
Bizim Soso’dan selam var !
Soso Tchikaidze yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Kentimizde Balabanspor başta olmak üzere bazı amatör takımlarda oynayan ve kısa sürede dikkatleri...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.