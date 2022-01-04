Yenidoğan Serdar “AYDIN”lanıyor

Erkan Aydın ile anlaştıktan sonra yeni bir safa açan Yenidoğan Serdar, Kocaelispor forması altında Avrupa kupalarında bile oynamış hocasıyla, zor mahallede umuda yelken açıyor.

BAYRAKTUTAR VE AYDIN ELELE VERDİLER

Kentimizin en eski kulüplerinden biri olan Yenidoğan Serdar Spor Kulübü, yenilenmeyi sürdürüyor. Uzun süre kapalı kaldıktan sonra son 10 yıllık çalışmayla kulübü adeta yeniden dirilten Abdülkadir Bayraktutar önderliğinde yapılanan camia, futbol alt yapısı kurduktan sonra basketbol, voleybol ve atıcılık dallarında da atılımlar yaptı. Erkan Aydın ile antrenör olarak anlaştıktan sonra sıkı bir çalışma dönemine giren Yenidoğan Serdarspor, Kocaelispor forması altında Avrupa kupalarında bile oynamış hocasıyla, yarınlara yelken açıyor.

‘ÖNEMLİ BİR GÖREV YAPIYORUZ’

Tecrübeli antrenör Erkan Aydın, çalışmalar hakkında bilgiler verirken “Malum zor bir bölgede görev yapıyoruz ve bana göre bu görev kutsaldır. Kent futbolunun durumu ortada. Artık bir yenilenme gerekiyor. Bu kentin il dışından transferlere hiç mi hiç ihtiyacı yok. Biz bu kentin çocuklarıyız ve görevlerimizi yaptık. Şimdi de bilgilerimizi gençlere aktarıyoruz. Kulübümüzde yönetimle birlikte güzel şeyler yapıyoruz. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yerel yönetimlerimizin desteğini artırarak sürdürmesi lazım. Burası çok özel bir bölgedir.” Dedi