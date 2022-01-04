Gebze Belediyesi Ampute futbol takımı ligde tırmanışını sürdürüyor. Sakarya ampute ekibine yol kazazsı yaparak uzatmalarda 1-0 yenilen ekip pes etmiyor. Sakarya Akgün Ampute ile maç yapan takım, Kahramanmaraş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kenti 2.Lig’de temsil eden ekip, bir an önce üst lige yükselmek için geceli gündüzlü bir çalışma yapıyor. Takımın maçlarını TRT Yıldız kanalı da naklen yayınlıyor.
04 Oca 2022 - 17:33- Spor Güncelleme: 04 Oca 2022 - 17:35
Ampute takımının hedefi şampiyonluk
Gebze Belediyesi Ampute futbol takımı ligde tırmanışını sürdürüyor. Sakarya ampute ekibine yol kazazsı yaparak uzatmalarda 1-0 yenilen ekip pes etmiyo...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.