04 Oca 2022 - 17:33- Spor G: 04 Oca 2022 - 17:35

Ampute takımının hedefi şampiyonluk

Gebze Belediyesi Ampute futbol takımı ligde tırmanışını sürdürüyor. Sakarya ampute ekibine yol kazazsı yaparak uzatmalarda 1-0 yenilen ekip pes etmiyo...
Ampute takımının hedefi şampiyonluk mask

Gebze Belediyesi Ampute futbol takımı ligde tırmanışını sürdürüyor. Sakarya ampute ekibine yol kazazsı yaparak uzatmalarda 1-0 yenilen ekip pes etmiyor. Sakarya Akgün Ampute ile maç yapan takım, Kahramanmaraş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kenti 2.Lig’de temsil eden ekip, bir an önce üst lige yükselmek için geceli gündüzlü bir çalışma yapıyor. Takımın maçlarını TRT Yıldız kanalı da naklen yayınlıyor.

04 Oca 2022 - 17:33 - Spor

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