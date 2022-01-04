Kürşadhan ‘YÜKSEL’iyor

Cumhuriyet Parkı’ndaki Boxing parkuru yoğun ilgi görüyor Güç denemesi yapanlar, kısa bir süre de olsa, spor yapma imkânı buluyor. Ancak boyu yetmeyen minikler de spor yapmanın bir yolunu buluyor. İşte bir örnek: Hızır Reis İlkokulu 1/B Sınıfı öğrencisi Kürşadhan Yüksel, boy yetmediği için boks topunu basketbol topu gibi kullanıyor ve güç denemesi yapıyor. Anne Dilay Yüksel “her gün bu topa sıçrayıp basket topu gibi itiyor ve büyük keyif alıyor. Kendisi Hızırreis’de Zafer Köklü hocamın da sporcusu. 24 saat basketbolla yaşıyor. Buraya bir de pota yapılırsa, çok mutlu oluruz. Fatma Kaplan Hürriyet başkandan bunu bir anne olarak rica ediyoruz” dedi. Baba Soner Yüksel de oğluyla gurur duyuyor.