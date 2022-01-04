Belediye Derince “sakat”a geldi!

Antalya kampı devam eden 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor’da şanssızlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertli takımın etkili orta saha oyuncusu Mehmet Tosun ve şanssız bir sezon geçiren Abdülkadir Sönmez sakatlandı. Kasık sakatlıkları geçiren Mehmet Tosun 15, yine kasık sakatlığı bulunan Abdülkadir Sönmez’in ise en az 20 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.