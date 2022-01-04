‘Gençlik Merkezleri başarıyı artırıyor’  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol İl Şampiyonası'nda ikinci olarak kenti Kastamonu’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ni tebrik etti

KOCAELİ İKİNCİSİ OLDULAR

Başarılarıyla ilçenin gururu olan sporcular, kupalarıyla birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülcan İlhan, Beden Eğitim Öğretmeni Fatih Yasin Dişli ve Derince Belediyesi Eğitim Komisyonu Başkanı Ayhan Aksoy da yer aldı.

GENÇLİK MERKEZLERİ VURGUSU

Kendisini ziyaret eden 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri Beste Didem Gündüz, Aybüke Oruç, Ezgi Karabulut, Nursena Gidemli, Sedef Özen, Tuğba Adıyaman, Ceren Yaren Beşikçi, Eylül Özdemir, Berra Sefer, Ada Karaboğa ve Derya Karabulut’u tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençliğe yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade etti. Eğitim ve spora katkı sunmak maksadıyla ilçe genelinde tesisler inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız. Bu yüzden projelerimizi belirlerken önceliğimizi daima gençlerimize ayırıyoruz. İnanıyorum ki Gençlik Merkezlerimiz ve spor tesislerimiz arttıkça başarı oranımız da aynı oranda yükselecek.” dedi.