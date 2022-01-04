04 Oca 2022 - 17:40- Spor G: 04 Oca 2022 - 17:41

Kartepe yüzücülerle gurur duyuyor  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Yüzme Takımı’nın başarılı sporcularını misafir etti  

Kartepe yüzücülerle gurur duyuyor   mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 37 ilden 142 kulüp ve bin 300 sporcunun yarıştığı Trabzon ve Edirne'den başarıyla dönen Kartepe Belediyesi Yüzme Takımı sporcularını makamında misafir etti.  Türkiye Yüzme Federasyonu. 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi kapsamında 10-12 Aralık Trabzon ve 17-19 Aralık Edirne’de yarışmalar düzenledi. Toplamda 37 ilden 142 kulüp ve bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda Kartepe Yüzme Takımı sporcuları başarı elde etti.

 

2 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 4 BRONZ 

Kartepe Yüzme Takımı sporcularından Mihrimah Asya Tekbaş 50m kelebek stilde altın madalya, Selinsu Sevinç 50m serbest stilde altın madalya, Ahmet Tuğra Turhan 100m serbest stilde gümüş madalya, Ayşe Sinemiz Koç 100m sırtüstü stilde bronz madalya, Eylül Erva Kaval 50m serbest stilde bronz madalya, Çağan Çukacı 50m sırtüstü stilde bronz madalya ve Çınar Çolak 50m kurbağalama stilde bronz madalya kazanırken Elif Neris Köse, Arda Akçay ve Nisa Nur Işık katılım barajını geçerek final müsabakalarında Kocaeli'yi temsil ettiler.

 

KOCAMAN BAŞARILAR DİLEDİ

Başarılı sporcuları makamında misafir ederek tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençlerimizin elde ettikleri başarılar her zaman bizleri gururlandırmaktadır. Kartepe Belediyesi yüzme takımımız, Trabzon ve Edirne’de madalya  kazanarak bizleri gururlandırdı. Ziyaretleri için teşekkür ediyor, başta sporcularımız olmak üzere hocaları ve ailelerini tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.” açıklamasında bulundu.

# Kartepe

04 Oca 2022 - 17:40 - Spor

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