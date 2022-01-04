04 Oca 2022 - 18:33- Asayiş G: 04 Oca 2022 - 18:34

Geceyi dükkanda geçirdi, sabah cansız bedeni bulundu

Kocaeli’de geceyi dükkanında geçiren lokanta işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerinde ölü bulundu.
Geceyi dükkanda geçirdi, sabah cansız bedeni bulundu mask

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde lokanta işleten Ferhan Cömert (42), geceyi iş yerinde geçirdi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen dükkan çalışanları, Cömert’in hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Çalışanlar bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cömert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ferhan Cömert’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
# sağlık, Sanayi

04 Oca 2022 - 18:33 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.554.912 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Narkotik polisinin 2021 raporu mask
Narkotik polisinin 2021 raporu
Gazeteci Şenol Gök son yolculuğuna uğurlandı mask
Gazeteci Şenol Gök son yolculuğuna uğurlandı
JASAT’ın 1 yıllık başarı karnesi mask
JASAT’ın 1 yıllık başarı karnesi
Trafo alev alev yandı mask
Trafo alev alev yandı
Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına girdi mask
Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına girdi
Yolda yürürken bıçaklandı mask
Yolda yürürken bıçaklandı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL