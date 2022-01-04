Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde lokanta işleten Ferhan Cömert (42), geceyi iş yerinde geçirdi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen dükkan çalışanları, Cömert’in hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Çalışanlar bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cömert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ferhan Cömert’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
04 Oca 2022 - 18:33- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2022 - 18:34
Geceyi dükkanda geçirdi, sabah cansız bedeni bulundu
Kocaeli’de geceyi dükkanında geçiren lokanta işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerinde ölü bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.