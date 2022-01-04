Kazım Zorlu: Bu şekilde olmamalıydı

Kocaelispor’da kulüp doktorluğu görevini toplam 10 yıldan fazla bir süredir yapan Ahmet Kazım Zorlu, kendisine her hangi bir tebliğde bulunulmadan sözleşmesinin fesih edilmesi ile ilgili konuştu. Dr. Zorlu “İnsan en azından usulen arardı. Eyvallah der, giderdik. 22 yıllık hekimim bu yapılan hiç ama hiç yakışmadı” şeklinde konuştu.

NASIL OLUR!

İzmit dispanserde doktorluk yapan ve bu sezon da Kocaelispor ile sözleşme yapılan Dr. Ahmet Kazım Zorlu’nun sözleşmesi kendisine her hangi bir haber verilmeden fesih edildi. Yaklaşık 40 bin liralık alacağı olmasına rağmen yolların ayrıldığı Dr. Zorlu, 22 yıllık hekim olduğunu ve kendisine yapılan bu davranışın büyük bir ayıp olduğunu dile getirdi.

KİMSE İLE BİR SÜRTÜŞMEM OLMADI

Zorlu konu ile ilgili düşüncelere yer verdi: Kulüp ile olan sözleşmenin fesih edildiğini ben de dün öğrendim. Ortada hiçbir şey yoktu, aylardır ücret de almıyordum. Kulüp içinde de kimse ile sürtüşmedim. Zaten benim tabiatımda bu yok. Yeni bir doktor ile sözleşme imzalandı. Meslektaşıma görevinde kolaylık ve başarı diliyorum.

GAYRİ AHLAKİ TAVIR

Bir kulüp doktoru zaten tedaviyi direkt uygulamaz, ilk müdahale ve tespitlerini yapıp, yönlendirir. Profesyonel bir ekip ile hareket edebilirsin, bu gayet doğal, desteklerim, saygı duyarım. Beni asıl üzen, tarafıma her hangi tebliğ olmadan böyle bir şekil içine girilmesidir. 22 yıldır hekimlik yapıyorum ve ilk kez hayatımda bu kadar gayri ahlaki bir tavır gördüm. Gerçekten yazıklar olsun… Başka da bir şey demiyorum.