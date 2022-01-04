Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi

İzmit Belediyesi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve il başkanı Serap Çakır’ın ev sahipliği yaptığı programa; il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katıldı. Gelecek Partisi, Genel Merkez Parti İçi Eğitim Başkanı Mehmet Ali Pulcu, uzman eğitimciler Murat Özden, İhsan Cafer Elhan, Aynur Algül, Ayşe Berrin Sevimli ve Fatma Aydın Ataş ile birlikte ülkenin genel siyaseti ve siyaset bilimi hakkında bilgiler verdiler. Parti İçi Eğitim Başkanı Mehmet Ali Pulcu burada yaptığı konuşmada iki hafta önce ikinci kuruluş yıldönümünü kutlayan partilerinde seçime en hazır teşkilatlardan birisi olan Kocaeli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaklaşık iki saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumuna sinema filmlerinden kesitler sunarak renk katan ve sohbet ortamında gerçekleşen seminer, teşkilat mensuplarıyla soru cevap şeklinde devam etti. Katılımın bir hayli yüksek olduğu seminer Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı için adeta olası erken seçimin startı niteliğindeydi. Kendi alanında deneyimli altı uzmanın katılarak sunum yaptığı etkinlik Gelecek Partisinde motivasyonu yükseltirken, teşkilat mensuplarının moralini yükselti.