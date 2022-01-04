CHP Karamürsel için bu isimler Ankara’ya gitti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyelerinin bu hafta gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Karamürsel İlçe Örgütü geçici kurulu için genel merkeze önerilecek isimler belli oldu. İstifalar sebebi ile düşen ilçe yönetimine tüzük gereği geçici kurul atmasının yapılması için CHP Kocaeli İl Yönetimi tarafından genel merkeze 5 isim önerildi. Geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Ali Öngen, Bülent Özkürkçü, Munteha Purut ve Erdoğan Fitoz’un önerildiği liste Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda onay alması halinde göreve başlayarak, 30 gün içerisinde ilçe örgütünü seçime götürecek.
# chp
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.