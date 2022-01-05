05 Oca 2022 - 09:47- Gündem G: 05 Oca 2022 - 09:48

Yeni Tembelova Köprüsü’nün kirişleri konuldu

Gebze ilçesindeki dev ve prestijli projede yeni Tembelova köprüsü son şeklini aldı

Yeni Tembelova Köprüsü’nün kirişleri konuldu mask

Gebze ilçesindeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletip, araç sürücülerine ve vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak olan, ‘Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’ hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de şehir merkezi ile OSB’ler arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan dev ve prestijli projesinde bir köprünün daha yapımı son aşamaya geldi. Daha önce proje kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen Kirazpınar köprüsü kullanıma açılmış ve bölgedeki trafik sorunu ciddi ölçüde rahatlamıştı. Çalışma dahilinde yeniden yıkılıp yapılan ve projedeki diğer köprüler gibi 2x2 şeklinde inşa edilen yeni Tembelova köprüsü de son şeklini aldı.

KİRİŞLER KONULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız çalıştığı köprü yapımında ayakların tamamlanması ile birlikte kirişler de konuldu. Yaya korkuluğu ve kaldırım gibi köprü üzerindeki işlerin Karayolları Genel Müdürlüğü’nce tamamlanmasının ardından köprü kuzey ve güneyindeki iki kısımda toplamda 300 metrelik yol Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek. Daha önce projenin doğu ve batı uçlarında sıfırdan inşa edilen bağlantı yolu ve köprüler tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

ÇOK KAPSAMLI YOL ÇALIŞMASI

Ayrıca güney tarafından Gençlik Caddesi bitişiğinde yeni bir dönel kavşak çalışmasının da gerçekleştiği projede kuzey ve güney yan yollar ile Yeni Kirazpınar ve Tembelova köprüleri, Büyükşehir’in gerçekleştireceği yol çalışmasıyla bağlanacak. Bu kapsamda 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buluyor.

TRAFİK KARMAŞASINA SON

Giderek büyüyen ve gelişen Gebze’nin altyapı ve trafik sorununa neşter atan Büyükşehir Belediyesi, ‘Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’ tamamen bittiğinde Gebze’nin trafik karmaşasına nokta koyacak. Bilindiği gibi OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle servis saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Yeni Tembelova köprüsünün kullanıma açılacak olmasının ardından bölgedeki trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak.

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05 Oca 2022 - 09:47 - Gündem

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