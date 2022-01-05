05 Oca 2022 - 09:49- Gündem G: 05 Oca 2022 - 09:50

Mimar Sinan’da çelik sac montajına başlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan İzmit Mimar Sinan Üst Geçidinde asfaltlanacak zeminin çelik sac montajına başlandı

Mimar Sinan’da çelik sac montajına başlandı mask

D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan, şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üst Geçidinin bir kısmında kaplama sökümü yapıldı ve zemine çelik sac montajına başlandı. Yayaların kullanımını engellememek için üst geçidin bir tarafında çalışmalar sürerken, diğer tarafında yaya kullanımı devam ediyor. Mimar Sinan Üst Geçidinin zeminini oluşturacak çelik sac üzerine asfalt serimi yapılacak. Üst geçitte ahşap kaplamanın söküm çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Ahşap kaplama sökümünün tamamlandığı kısımlarda çelik sac montajına başlandı.

YAYALARIN KULLANIMI DEVAM EDİYOR

Yaya geçişini engellememek için kaplamalar kısım kısım sökülüyor. Üstgeçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda zemin çelik sac montajı yapılıyor. Ahşap kaplama sökümü sonrası zemini sağlamlaştırmak için çelik sac zemin üzerine asfalt serimi yapılacak. 2009 yılında yapılan Mimar Sinan Üst Geçidinde kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi ile yapısal bozukluklar da giderilmiş olacak.

PASLANMAZ VE KORUYUCU BOYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı kapsamında, D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.

SIRADA ADNAN MENDERES VE TURGUT ÖZAL KÖPRÜLERİ VAR

Adnan Menderes ve Turgut Özal yaya üstgeçitlerinde de kademe kademe bakım ve onarım çalışmalarına Mimar Sinan Köprüsünde yapılan çalışmalar ilerledikçe başlanacak. Kocaeli genelinde üstgeçitlerde tespit edilen paslanma, çürüme gibi yapısal bozukluklar yapılacak kumlama, boyama gibi işlemlerle giderilecek.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Yeni Tembelova Köprüsü’nün kirişleri konuldu mask
Yeni Tembelova Köprüsü’nün kirişleri konuldu
Çayırova için 31 bin metrekarelik park mask
Çayırova için 31 bin metrekarelik park
Başkan Vekili Çakmak'tan açıklama mask
Başkan Vekili Çakmak'tan açıklama
Büyükakın: Kalkınmanın sırrı AR-GE, inovasyon ve girişimciliktedir   mask
Büyükakın: Kalkınmanın sırrı AR-GE, inovasyon ve girişimciliktedir  
3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu   mask
3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu  
Darıca’da iki önemli cadde birbirine bağlandı   mask
Darıca’da iki önemli cadde birbirine bağlandı  
Gündoğdu, Kandıra’da incelemelerde bulundu   mask
Gündoğdu, Kandıra’da incelemelerde bulundu  
"Tüm gücümüzle esnafımızın ve halkımızın yanındayız”     mask
"Tüm gücümüzle esnafımızın ve halkımızın yanındayız”    
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu   mask
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu  
Kartepe Derbent Fatih Caddesinde kaldırım yapımına başlandı mask
Kartepe Derbent Fatih Caddesinde kaldırım yapımına başlandı

05 Oca 2022 - 09:49 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.574.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yeni Tembelova Köprüsü’nün kirişleri konuldu mask
Yeni Tembelova Köprüsü’nün kirişleri konuldu
Karamürsel kestane balı tescillendi, sıra ‘Coğrafi İşaret Belgesi’nde mask
Karamürsel kestane balı tescillendi, sıra ‘Coğrafi İşaret Belgesi’nde
Acil kan aranıyor! mask
Acil kan aranıyor!
Derince’de sabah namazı buluşmaları sürüyor mask
Derince’de sabah namazı buluşmaları sürüyor
“Kocaeli'nin Önderleri” yetişiyor mask
“Kocaeli'nin Önderleri” yetişiyor
İzmit Belediyesi üst yönetimi Emekli – Sen’i ziyaret etti mask
İzmit Belediyesi üst yönetimi Emekli – Sen’i ziyaret etti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL