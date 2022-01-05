Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantı, ülkeleri zor duruma soktur. Pek çok yer gibi ülkemizde de varyant nedeniyle vaka sayıları büyük bir artış yaşadı.
VAKA SAYISI 54 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte 382 bin 888 COVID-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 26 bin 561 oldu.
GÜNDEMDE VARYANT VE SON GELİŞMELER OLACAK
Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Gündemde Omicron varyantı ve vaka sayılarındaki artış olacak. Acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.