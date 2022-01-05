Edinilen bilgilere göre İzmit'te oturan Bertuğ Özkan (45) evinden ayrılarak Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'ndeki baba evine gitti. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları kontrol için eve geldiklerinde Bertuğ Özkan'ı ölü olarak buldu. Bekar olduğu öğrenilen Özkan'ın cenazesi bugün Hereke Sümer Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke mezarlığında toprağa verilecek.
05 Oca 2022 - 10:09- Asayiş Güncelleme: 05 Oca 2022 - 10:11
Babasının evinde cansız bedeni bulundu
Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'ndeki baba evine giden 45 yaşındaki Bertuğ Özkan ölü olarak bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.