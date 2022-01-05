Babasının evinde cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre İzmit'te oturan Bertuğ Özkan (45) evinden ayrılarak Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'ndeki baba evine gitti. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları kontrol için eve geldiklerinde Bertuğ Özkan'ı ölü olarak buldu. Bekar olduğu öğrenilen Özkan'ın cenazesi bugün Hereke Sümer Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke mezarlığında toprağa verilecek.