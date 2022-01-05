05 Oca 2022 - 10:09- Asayiş G: 05 Oca 2022 - 10:11

Babasının evinde cansız bedeni bulundu

Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'ndeki baba evine giden 45 yaşındaki Bertuğ Özkan ölü olarak bulundu.

Babasının evinde cansız bedeni bulundu mask

Edinilen bilgilere göre İzmit'te oturan Bertuğ Özkan (45) evinden ayrılarak Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi'ndeki baba evine gitti. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları kontrol için eve geldiklerinde Bertuğ Özkan'ı ölü olarak buldu. Bekar olduğu öğrenilen Özkan'ın cenazesi bugün Hereke Sümer Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Hereke mezarlığında toprağa verilecek.

05 Oca 2022 - 10:09 - Asayiş

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