05 Oca 2022 - 10:11- Asayiş G: 05 Oca 2022 - 10:13

61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Gebze'de bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu! mask

Osmanyılmaz Mahallesi 604 Sokak'ta yalnız yaşayan Kemal Sakık'tan (61) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Eve itfaiye yardımıyla giren polis, Sakık'ın cansız bedenini buldu. Sakık'ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.​​​​​​​
# Sokak

05 Oca 2022 - 10:11 - Asayiş

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