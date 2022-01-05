İzmitli çocuklar 2021’de hem öğrendi hem eğlendi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden biri olan ve Yeşilova sakinlerine sözünü verdiği Çınar Çocuk Evi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 8 Eylül tarihinde hizmete açıldı. 3 haftalık oryantasyon eğitiminin ardından eğitim programı başladı. Temel amacı, biyoçeşitliliğe sürdürülebilir ve güvenli yaklaşılan bir topluluk yaratmak olan Çınar Çocuk Evi’nde 55 çocuk eğitim görüyor.



REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMIYLA EĞİTİM VERİLİYOR

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğündeki Çınar Çocuk Evi, Reggio Emilia yaklaşımı kapsamında çocukların ilgi alanlarına uygun şekilde müfredatları belirliyor. Çocukları somut deneyimlerle bilgi sahibi yapmayı amaç edinen bu yaklaşımla çocuklar deneyerek, yaşayarak, keşfederek öğreniyor. Öğrenmenin en kalıcı yönetimini benimseyen ve “Her çocuk özeldir” ilkesiyle yoluna devam eden Çınar Çocuk Evi’nde yaşayarak öğrenme, öğrencilere gerçek dünyada karşılaşabilecekleri zorluklar ve problemler etrafında kurulan ilgi çekici projeler aracılığıyla bilgi ve becerileri geliştirme fırsatı veriliyor.



EBEVEYNLER BİLİNÇLENDİRİLDİ

Baba Buluşmaları programıyla babalar, çocuk gelişimi konusunda bilgilendirilirken rol ve sorumluluk almaya teşvik edildi. Aile içinde demokratik ilişkiler kurma konusunda babaları desteklemek amacıyla yürütülen program kapsamında 3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan babalara uzaktan ve yüz yüze eğitim verildi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Yaman tarafından çocuk haklarını konu alan ‘Mimi ve Lili’nin Yolculuğu’ zoom uygulaması üzerinden 8 oturum şeklinde 8-10 yaş grubunu kapsayan 17 öğrenciye yönelik gerçekleştirildi. Psikolog Seyhan Yalım Türkmen tarafından ebeveynlere yönelik “Anne Baba Farkındalık Eğitimi” 2 oturum şeklinde verildi.



UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ

UNICEF ile işbirliği protokolü kapsamında UNICEF Ergen ve Çocuk Katılımı sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu ve Sosyal Politikalar Sorumlusu Hayriye Görkem Güner tarafından belediye personellerine yönelik ‘Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımı Eğitimi’ 2 oturum şeklinde zoom üzerinden gerçekleşti. Ayrıca yine UNICEF işbirliği protokolü kapsamında Dr. Ayşe Şule Çağlar tarafından Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenleri ve belediyede görev yapan sosyal çalışmacılara yönelik “Çocuk İşçi Odaklı Psikososyal Destek Eğitimi” verildi.



ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin eğitim süreçlerini ihtiyaca uygun teknolojik hizmetlerle desteklemek amacıyla ücretsiz LGS, YKS ve KPSS-B grubu derslerini kapsayan Kampüs İzmit Projesi hayata geçirildi. Sisteme kayıtlı olan 568 öğrenciye seviyesine ve alanına göre canlı ders, sorum çözümleri, konu anlatımı, deneme sınavları gibi ücretsiz destek sağlandı.



ÖZEL GÜNLER UNUTULMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyelerindeki öğrencilere yönelik online şiir okuma yarışması düzenlendi. Üç farklı grupta dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. Ayrıca çocukların bayramında İZMEK öğretmenleri ve kursiyerleri belediye sosyal medya hesaplarından mini konser verdi. Babalar Günü’nde baba ve çocukların eğlenceli bir gün geçirmeleri için Sarısu Gençlik Kampı’nda etkinlik düzenlendi.



GELECEĞİN SİNEMACILARI YETENEKLERİNİ GÖSTERDİ

Geleceğin yönetmenlerini, senaristlerini ve oyuncularını ortaya çıkarmak amacıyla 7-14 yaş grubuna yönelik Çocuk Sinema Okulu projesi hayata geçirildi. Seçici kurul tarafından seçmeler düzenlendi. Dereceye giren 55 öğrenci 4 ay boyunca ücretsiz olarak kamera önü oyunculuğu, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, montaj, kostüm tasarımı, film müzikleri, kamera, ses ve ışık eğitimleri aldı. Çocuklar 12 branşta aldıkları eğitim sonunda Çocuk Hakları konulu 4 kısa film çektiler. Kral Şakir’in yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun katılımıyla 4 film gala programıyla izleyiciye sunuldu.



AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Stratejik geliştirmeyi düşünme, zaman yönetimi, yaratıcılığı geliştirme, konsantrasyonu arttırma, kaybetme ve kazanma duygularını kontrol etme ve işbirliği alışkanlığı kazandırma amacıyla çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi açıldı. Çocukların zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirebilmesi adına haya geçirilen Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ile çocuklar sabır, uyma, doğruluk, sorumluluk, saygı, dürüstlük, yardımlaşma, analitik düşünme, dikkat, stratejik düşünme, grupla uyumlu çalışma, konsantrasyon, yaratıcılık ve analitik düşünme becerileri kazandı. İlk programın ardından yoğun ilgi gören Akıl ve Zeka Atölyesi eğitimlerine devam ediyor.



MÜZİĞE İLGİ DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN ‘ÇOCUK KOROSU’

Müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Çocuk Korosu’nda eğitimler 4 Aralık tarihinde başladı. 9-12 yaş arası çocukların eğitim gördüğü çocuk korosunda eğitimler haftada 1 gün 2 saat şeklinde gerçekleşiyor. Koro eğitimi ile çocukların dinledikleri sesler yoluyla algı yetenekleri ile yaratıcılık duygusunun arttırılması amaçlanıyor.



HALUK LEVENT MİNİK BARIŞ’A DESTEK İÇİN İZMİT’E GELDİ

’Langerhans hücreli histiositoz’ hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Barış Altun’ a, el emeği ürünlerini satabilmesi için Sanat Sokağı’nda stant desteği verildi. İzmit Sanat Sokağı’ndan geçerken, Barış’ın el emeği bileklikleriyle süslediği standa uğrayan vatandaşlar bilekliklerden satın alarak Barış’a destek oldu. Barış’ın ele emeği ürünleri sattığını öğrenen AHBAP Derneği Kurucusu Haluk Levent, İzmit’e gelerek Barış’a destek oldu.