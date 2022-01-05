Kartepe piknikçileri, yolu çöplüğe çevirdi

Kartepe Kayak Merkezi'nin çevresindeki alanlara gelenlerin yaz aylarında neden olduğu çevre kirliliği, kışın da devam ediyor. Karlar üzerinde mangal yapanlar, mangal kömürlerini, cam ve plastik atıkları çevreye atarak kirlilik oluşturuyor. Maşukiye ile oteller bölgesindeki 16 kilometrelik Kartepe yolunda aralıklarla çöp yığınları oluştuğu gözlendi. Karın, bahar aylarında erimesiyle dipte kalan çöplerin de ortaya çıkması bekleniyor. Kartepe yolundaki restoranda çalışan Hızır Akgül, "Yılbaşı gecesini Kartepe yolunda kutlayan ve bu bölgeye gelen günübirlik piknikçi vatandaşlarımızın bazıları burada yiyip içtikten sonra çevreyi kirlettiler. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için elime çöp poşetini alıp işletmemizin çevresine atılan çöpleri topluyorum. Gelen vatandaşlarımız getirdikleri ürünlerin çöplerini lütfen çevreye atmasınlar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mehmet Kurt - Hayvan bunlar diyeceğim ama inanın hayvanların çevresi daha temiz ve doğaya daha saygılılar bunlar hayvanlardan da daha aşşağılık yaratıklar bir hayvanı eğitirsiniz ama bunları asla eğitemezsiniz
Masukiyeli - Para için herşeyi kabul ettiniz copleride tabi ki siz temizleyecek siniz.
Ayşegül - Bir hayvansever olarak diyorum ki zabıtayı arayın hayvan barınaklarına tıksınlar bunları bak bakalım nasıl oluyormuş esaret bu yaratıkları uyarınca üzerine yürüyorlar üstümüze atıyorlar bu çöpleri. malesef toplayıp yakıyorum uygun yerde . haydi hayvan düşmanları klavye başına şikayet edin büyükşehire
Masukiyeli - Birazda insan sev.hayvan sevip ne yapacan.birazda insana hizmet et.kopege hizmet ederken sesin çıkmıyor git yaşlı anana babana yardım et komşuna et.
Tuzsuz - %99 u Müslüman değil miydi bu milletin? Temizlik imanın yarısı olduğuna göre çöp bırakan piknikçiler yarım imanlı insanlar olmalı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.