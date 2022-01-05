Kartepe piknikçileri, yolu çöplüğe çevirdi

Kartepe Kayak Merkezi'nin çevresindeki alanlara gelenlerin yaz aylarında neden olduğu çevre kirliliği, kışın da devam ediyor. Karlar üzerinde mangal yapanlar, mangal kömürlerini, cam ve plastik atıkları çevreye atarak kirlilik oluşturuyor. Maşukiye ile oteller bölgesindeki 16 kilometrelik Kartepe yolunda aralıklarla çöp yığınları oluştuğu gözlendi. Karın, bahar aylarında erimesiyle dipte kalan çöplerin de ortaya çıkması bekleniyor. Kartepe yolundaki restoranda çalışan Hızır Akgül, "Yılbaşı gecesini Kartepe yolunda kutlayan ve bu bölgeye gelen günübirlik piknikçi vatandaşlarımızın bazıları burada yiyip içtikten sonra çevreyi kirlettiler. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için elime çöp poşetini alıp işletmemizin çevresine atılan çöpleri topluyorum. Gelen vatandaşlarımız getirdikleri ürünlerin çöplerini lütfen çevreye atmasınlar” dedi.