05 Oca 2022 - 10:52- Gündem G: 05 Oca 2022 - 10:55

Kartepe piknikçileri, yolu çöplüğe çevirdi

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin çevresinde karla kaplı alanlarda piknik yapanlar, bıraktıkları atıklarla etrafı çöplüğe çevirdi. Maşukiye bölgesinden oteller bölgesine kadar olan 16 kilometrelik yol boyunca belirli aralıklarla çöp yığınları oluştuğu görüldü. 

Kartepe piknikçileri, yolu çöplüğe çevirdi mask

Kartepe Kayak Merkezi'nin çevresindeki alanlara gelenlerin yaz aylarında neden olduğu çevre kirliliği, kışın da devam ediyor. Karlar üzerinde mangal yapanlar, mangal kömürlerini, cam ve plastik atıkları çevreye atarak kirlilik oluşturuyor. Maşukiye ile oteller bölgesindeki 16 kilometrelik Kartepe yolunda aralıklarla çöp yığınları oluştuğu gözlendi. Karın, bahar aylarında erimesiyle dipte kalan çöplerin de ortaya çıkması bekleniyor. Kartepe yolundaki restoranda çalışan Hızır Akgül, "Yılbaşı gecesini Kartepe yolunda kutlayan ve bu bölgeye gelen günübirlik piknikçi vatandaşlarımızın bazıları burada yiyip içtikten sonra çevreyi kirlettiler. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için elime çöp poşetini alıp işletmemizin çevresine atılan çöpleri topluyorum. Gelen vatandaşlarımız getirdikleri ürünlerin çöplerini lütfen çevreye atmasınlar” dedi.

# Kartepe

05 Oca 2022 - 10:52 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Mehmet Kurt - Hayvan bunlar diyeceğim ama inanın hayvanların çevresi daha temiz ve doğaya daha saygılılar bunlar hayvanlardan da daha aşşağılık yaratıklar bir hayvanı eğitirsiniz ama bunları asla eğitemezsiniz

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 05 Ocak 12:12
03

Masukiyeli - Para için herşeyi kabul ettiniz copleride tabi ki siz temizleyecek siniz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 12:09
02

Ayşegül - Bir hayvansever olarak diyorum ki zabıtayı arayın hayvan barınaklarına tıksınlar bunları bak bakalım nasıl oluyormuş esaret bu yaratıkları uyarınca üzerine yürüyorlar üstümüze atıyorlar bu çöpleri. malesef toplayıp yakıyorum uygun yerde . haydi hayvan düşmanları klavye başına şikayet edin büyükşehire

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 05 Ocak 11:20
05

Masukiyeli - @Ayşegül 02 nolu yoruma cevabı: Birazda insan sev.hayvan sevip ne yapacan.birazda insana hizmet et.kopege hizmet ederken sesin çıkmıyor git yaşlı anana babana yardım et komşuna et.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 12:41
01

Tuzsuz - %99 u Müslüman değil miydi bu milletin? Temizlik imanın yarısı olduğuna göre çöp bırakan piknikçiler yarım imanlı insanlar olmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 11:05
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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