Kocaeli Fırıncılar Odası’nın genel kurul tarihi belli oldu!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ne bağlı odaların genel kurulları Ocak ayı itibariyle başlıyor. Kocaeli Fırıncılar Odası’nın genel kurul tarihi, bu hafta yapılan toplantı sonrası belirlendi. 17 Şubat 2022 tarihinde çoğunluk aranmaksızın KESOB’un yeni yerinde yapılacak genel kurulda mevcut oda başkanı Ali Sarı tekrar aday olacak. Sarı, seçilmesi halinde dördüncü dönemine başlayacak. Odanın 200 üyesi bulunuyor.

“SAYGIN BİR YER OLARAK KORUDUK”

Adaylığıyla ilgili gazetemize konuşan Sarı, “Dördüncü dönem için tekrar adayım. Bu iş, gönül işi. Gönülden yapıyoruz. Ekibimiz çok iyi bir ekip, başladığımızdan beri aynı ekip. Fırıncılar Odası’nı resmi kurumlar karşısında her zaman saygın bir yer olarak koruduk; korumaya da devam edeceğiz” dedi.