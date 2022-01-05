05 Oca 2022 - 10:54- Gündem G: 05 Oca 2022 - 11:09

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın genel kurul tarihi belli oldu!

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın kongre tarihi netleşirken Oda Başkanı Ali Sarı dördüncü dönemi için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli Fırıncılar Odası’nın genel kurul tarihi belli oldu! mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ne bağlı odaların genel kurulları Ocak ayı itibariyle başlıyor. Kocaeli Fırıncılar Odası’nın genel kurul tarihi, bu hafta yapılan toplantı sonrası belirlendi. 17 Şubat 2022 tarihinde çoğunluk aranmaksızın KESOB’un yeni yerinde yapılacak genel kurulda mevcut oda başkanı Ali Sarı tekrar aday olacak. Sarı, seçilmesi halinde dördüncü dönemine başlayacak. Odanın 200 üyesi bulunuyor.

SAYGIN BİR YER OLARAK KORUDUK”

Adaylığıyla ilgili gazetemize konuşan Sarı, “Dördüncü dönem için tekrar adayım. Bu iş, gönül işi. Gönülden yapıyoruz. Ekibimiz çok iyi bir ekip, başladığımızdan beri aynı ekip. Fırıncılar Odası’nı resmi kurumlar karşısında her zaman saygın bir yer olarak koruduk; korumaya da devam edeceğiz” dedi.

05 Oca 2022 - 10:54 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Derya - e aday olur tabi rahat yeri adamın , ekmek elden su gölden ye canım benim ye

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 05 Ocak 11:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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