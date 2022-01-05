Gıda israfına son veren çevreci ambalaj

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Merve Mocan'ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde kabul edilen "Gıda Atıklarından Antimikrobiyal, Antioksidan ve Kompostlanabilir Gıda Ambalajı Üretimi" başlıklı proje TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

Projede biyo-esaslı polimerler, antimikrobiyal ve antioksidan özellikler gösteren gıda atıkları gibi biyo-esaslı katkıların kullanılmasıyla çevreci yöntemlerle üretilecek olan biyokompozit ambalaj malzemelerinin kullanımıyla gıda israfının önüne geçilmesi planlanıyor. Tamamen biyobozunur hatta kompostlanabilir özelliklere sahip olan bu kompozit malzemeler, kullanım ömrü sonunda daha önceden yapılmamış şekilde sistematik olarak kompost üretiminde kullanılacak olup bitki beslenmesine oluşturduğu katkı nicel olarak tespit edilecek ve düşük verimli topraklarımızın veriminin arttırılmasına yönelik olarak kullanılabilecek. Bu disiplinlerarası özelliği yüksek projenin bir diğer özgün yanı ise üretimde ve formülasyon içeriğinde tamamen doğal hammaddelerin kullanılacak olması.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Mocan; biyoplastikler, biyo-esaslı polimerler/kompozitler gibi sürdürülebilir malzemeler, kontrollü/yaşayan polimerizasyon teknikleri, RAFT ajanlarının sentez ve karakterizasyonu, blok kopolimerlerin bir araya gelmesi (self-assembly), sıcaklığa duyarlı polimerik membranlar, polimer-organokil nanokompozitleri üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş olup MEMS için nanonokta eldesinde kullanılmak üzere blok kopolimer şablonların üretilmesi, ticari petrol-esaslı plastiklere mekanik, termal ve morfolojik yönden alternatif olabilecek biyo-esaslı ve kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilir ve/veya biyobozunur polimerik malzemelerin geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.