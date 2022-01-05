05 Oca 2022 - 11:02- Siyaset G: 05 Oca 2022 - 11:06

Coştur'dan Erol'a ziyaret

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, ilçe başkan yardımcıları, ilçe yöneticileri, gençlik kolları, kadın kolları ve mahalle temsilcileri, birlikte 16 Aralık 2021 tarihinde yapılan seçimli genel kurulda güven tazeleyen İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Coştur'dan Erol'a ziyaret mask

Kent ve ülke gündemindeki konular halkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, İKK Başkanı Hüseyin Erol, ziyaretten dolayı memnuniyetini belirttikten sonra, kent konseylerinin yapılanması ve yönetmenliği halkında genel bir bilgilendirme yaptı. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Çoştur Filiz ise “ kent konseylerinin önemini biliyoruz. İzmit Kent Konseyimizin proje çalışmalarını ve etkinliklerini ilgiyle takip ediyoruz. 2. kez yapılan seçimli genel kurulunuzda tekrar göreve getirilmeniz dolayısı ile sizi kutlamak ve tebrik etmek üzere geldik” dedi.
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05 Oca 2022 - 11:02 - Siyaset

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