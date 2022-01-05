Coştur'dan Erol'a ziyaret

Kent ve ülke gündemindeki konular halkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, İKK Başkanı Hüseyin Erol, ziyaretten dolayı memnuniyetini belirttikten sonra, kent konseylerinin yapılanması ve yönetmenliği halkında genel bir bilgilendirme yaptı. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Çoştur Filiz ise “ kent konseylerinin önemini biliyoruz. İzmit Kent Konseyimizin proje çalışmalarını ve etkinliklerini ilgiyle takip ediyoruz. 2. kez yapılan seçimli genel kurulunuzda tekrar göreve getirilmeniz dolayısı ile sizi kutlamak ve tebrik etmek üzere geldik” dedi.