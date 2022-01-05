KESOB’a bağlı 3 odanın daha genel kurul tarihi belli oldu

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı odaların genel kurulları Ocak ayı içerisinde başlıyor. Üç oda daha yönetim kuruluyla yaptığı toplantı sonrası genel kurul tarihlerini belirledi. Kocaeli Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı İsmail Çevikel genel kurul tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi. Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim genel kurul tarihinin Ocak ayı sonu belirleneceğini belirtirken Kocaeli Elektronikçiler Odası ise henüz yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmedi. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt genel kurul tarihinin 15-20 gün içerisinde, Kocaeli Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nın genel kurul tarihi ise bu hafta yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

KUAFÖRLER ODASI 8 ŞUBAT’TA

Yaklaşık 400 üyesi bulunan Kocaeli Kuaförler Odası’nın genel kurul tarihi de belli oldu. 8 Şubat 2022’de çoğunluk aranmaksızın KESOB’un yeni yerinde yapılacak genel kurulda mevcut başkan Yavuz Doğar, yeniden aday olduğunu açıkladı. Doğar, seçilmesi halinde ikinci dönemine başlayacak.

FIRINCILAR 17 ŞUBAT’TA

200 üyesi bulunan Kocaeli Fırıncılar Odası’nın genel kurul tarihi, bu hafta yapılan toplantı sonrası belirlendi. 17 Şubat 2022 tarihinde çoğunluk aranmaksızın KESOB’un yeni yerinde yapılacak genel kurulda mevcut oda başkanı Ali Sarı tekrar aday olacak. Sarı, seçilmesi halinde dördüncü dönemine başlayacak. Adaylığıyla ilgili gazetemize konuşan Sarı, “Dördüncü dönem için tekrar adayım. Bu iş, gönül işi. Gönülden yapıyoruz. Ekibimiz çok iyi bir ekip, başladığımızdan beri aynı ekip. Fırıncılar Odası’nı resmi kurumlar karşısında her zaman saygın bir yer olarak koruduk; korumaya da devam edeceğiz” dedi.

KASAPLAR ODASI 23 ŞUBAT’TA

220 üyesi bulunan Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası’nın genel kurul tarihi 23 Şubat 2022 olarak belirlendi. KESOB’un yeni yerinde yapılması planlanan genel kurulda mevcut başkan Rasim Özkul yeniden aday olduğunu duyurdu. Özkul, seçilmesi halinde üçüncü dönemine başlayacak.

Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz DOĞAR

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali SARI

Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanı Rasim ÖZKUL