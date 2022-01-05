05 Oca 2022 - 11:31- Asayiş G: 05 Oca 2022 - 11:35

Sıkışan doğal gaz patladı! Ev harabeye döndü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Sıkışan doğal gaz patladı! Ev harabeye döndü mask

4 Temmuz Mahallesi Sağlam Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında N.Ö'ye ait dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması oldu. Patlama, mutfak balkonunun metal doğramaları, evin pencereleri ile kapısında tahribata neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binayı havalandırdı. Patlama sırasında ev sahiplerinin başka odada oldukları ve hasardan etkilenmedikleri öğrenildi.
# Sokak

05 Oca 2022 - 11:31 - Asayiş

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