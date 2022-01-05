KOTO'dan Milli İrade Meydanı Projesi’ne tam  not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit için önemli olan ve birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Milli İrade Meydanı’nı kent meydanına çeviriyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kapsamlı bir toplantıda kent kamuoyuyla paylaşılan proje, KOTO’da düzenlenen ayrı bir toplantıda da ele alındı.

IHLAMUR’DAN KAPSAMLI SUNUM

KOTO Başkanı Necmi Bulut, inşaat sektörünü temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, inşaat mühendislerini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Abdurrahman Çuhadar, Mimar, Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri Grubu’nun yer aldığı 18. Meslek Komitesi’ni temsilen Komite Başkanı İnşaat Mühendisi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Levent Yapıcı, Komite Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi Fatih Özcan ve aynı zamanda Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Mimar Nurhayat Güldüren’in yer aldığı toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, projeyle ilgili kapsamlı ve teknik bilgiler verdi.

PROJE HAKKINDA

Yaklaşık 50 bin m² büyüklüğe sahip alanda yapılacak projenin, bölgenin cazibe merkezi olacağını ifade eden Ihlamur, “İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor. Alanda ayrıca 14 bin 800 m² toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 m² içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da yer alan yeşil alan, 11 bin 140 m² 350 araçlık açık otopark olacak” dedi.

BAŞKAN BULUT: KENTİMİZİN VİTRİNİ

Projeyi KOTO’nun teknik ve yetkin ekibiyle birlikte inceleyen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “İzmit eski Perşembe Pazarı olarak bilinen Milli İrade Meydanı, kentimizin vitrini konumunda. Gerek kara ve demir yollarından görünürlüğü, gerekse İzmit’in ticari bölgelerini birbirine bağlayan bir konumda olması, kentimizin mimari değerini artıracaktır. Projeyi ilimize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederken, kısa sürede kentimizin ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını bekliyoruz” dedi.