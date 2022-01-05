CHP Karamürsel için gözler MYK’da

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Örgütü’nde yaşanan istifalar sonrası ilçe yönetimi düşmüş, İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyelerinin bu hafta gerçekleştirdiği toplantı sonrası alınan karar neticesinde geçici kurul için genel merkeze önerilecek isimler belli olmuştu. CHP Kocaeli İl Yönetimi tarafından genel merkeze 5 isim önerildi. Geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Ali Öngen, Bülent Özkürkçü, Munteha Purut ve Erdoğan Fitoz’un önerildiği liste Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda onay alması halinde göreve başlayarak, 30 gün içerisinde ilçe örgütünü seçime götürecek. Bir diğer yandan bugün gerçekleştirilecek CHP MYK toplantısında çıkacak kararın ardından isimlerin göreve başlayacağı öğrenildi.
# chp
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.