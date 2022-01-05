05 Oca 2022 - 11:49- Siyaset G: 05 Oca 2022 - 11:50

CHP Karamürsel için gözler MYK’da

CHP Karamürsel ilçe yönetiminde yaşanan istifalar sonrası ilçe yönetimi düşerken il yönetimi tarafından yapılan toplantıda 5 isim geçici kurul için Ankara’ya önerildi. Bugün gerçekleştirilecek CHP MYK toplantısında çıkacak kararın ardından isimlerin göreve başlayacağı öğrenildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP Karamürsel için gözler MYK’da mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Örgütü’nde yaşanan istifalar sonrası ilçe yönetimi düşmüş, İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyelerinin bu hafta gerçekleştirdiği toplantı sonrası alınan karar neticesinde geçici kurul için genel merkeze önerilecek isimler belli olmuştu. CHP Kocaeli İl Yönetimi tarafından genel merkeze 5 isim önerildi. Geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Ali Öngen, Bülent Özkürkçü, Munteha Purut ve Erdoğan Fitoz’un önerildiği liste Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda onay alması halinde göreve başlayarak, 30 gün içerisinde ilçe örgütünü seçime götürecek. Bir diğer yandan bugün gerçekleştirilecek CHP MYK toplantısında çıkacak kararın ardından isimlerin göreve başlayacağı öğrenildi.
# chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
CHP Karamürsel için bu isimler Ankara’ya gitti mask
CHP Karamürsel için bu isimler Ankara’ya gitti
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor mask
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor
Merttürk: Halkın Serası Projesi, ayakta alkışlanacak güzellikte mask
Merttürk: Halkın Serası Projesi, ayakta alkışlanacak güzellikte
CHP’de ilçe yönetimi düştü, il ve ilçe başkanları sessiz! mask
CHP’de ilçe yönetimi düştü, il ve ilçe başkanları sessiz!
 Soyluçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı mask
 Soyluçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
CHP’li Merttürk, mahallelerde bayrak değişimine başladı mask
CHP’li Merttürk, mahallelerde bayrak değişimine başladı
Liposuction Estetikte En Çok Tercih Edilenler mask
Liposuction Estetikte En Çok Tercih Edilenler
CHP Çayırova’dan 200 aileye ayakkabı yardımı mask
CHP Çayırova’dan 200 aileye ayakkabı yardımı
Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın mask
Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
Başkan Yıldızlı, İsmet İnönü’yü andı mask
Başkan Yıldızlı, İsmet İnönü’yü andı

05 Oca 2022 - 11:49 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.574.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi mask
Gelecek Kocaeli yeni yıla eğitimle girdi
Tutuş: Eskiyi silelim, yerine bir şey koymasak da olur mantığıyla olmuyor mask
Tutuş: Eskiyi silelim, yerine bir şey koymasak da olur mantığıyla olmuyor
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor mask
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor
Davut Güloğlu, “Çare Erbakan” mask
Davut Güloğlu, “Çare Erbakan”
AKP Kocaeli Teşkilatları ‘Gönül’ kararına tepki mi gösteriyor? mask
AKP Kocaeli Teşkilatları ‘Gönül’ kararına tepki mi gösteriyor?
Demir: Emek en yüce değerdir mask
Demir: Emek en yüce değerdir
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL