CHP Karamürsel için gözler MYK’da

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Örgütü’nde yaşanan istifalar sonrası ilçe yönetimi düşmüş, İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyelerinin bu hafta gerçekleştirdiği toplantı sonrası alınan karar neticesinde geçici kurul için genel merkeze önerilecek isimler belli olmuştu. CHP Kocaeli İl Yönetimi tarafından genel merkeze 5 isim önerildi. Geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Ali Öngen, Bülent Özkürkçü, Munteha Purut ve Erdoğan Fitoz’un önerildiği liste Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda onay alması halinde göreve başlayarak, 30 gün içerisinde ilçe örgütünü seçime götürecek. Bir diğer yandan bugün gerçekleştirilecek CHP MYK toplantısında çıkacak kararın ardından isimlerin göreve başlayacağı öğrenildi.