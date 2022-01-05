05 Oca 2022 - 18:00- Spor G: 05 Oca 2022 - 13:58

Kağıtspor’da Sertay gitti, İbrahim geldi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve bir an önce toparlanmak isteyen Kağıtspor’da 1 transfer ve bir de yol ayrılığı yaşandı. Mavi b...

Erdem ÖVÜÇ
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Kağıtspor’da Sertay gitti, İbrahim geldi mask

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve bir an önce toparlanmak isteyen Kağıtspor’da 1 transfer ve bir de yol ayrılığı yaşandı. Mavi beyazlılarda 3 yıldır forma giyen, 2. Lig şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan kaptanlardan Sertay Gürsü’ya teşekkür edildi. Kağıtspor kadrosuna ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’dan, 1 ve 2 numaralarında oynayabilen İbrahim Yıldırım’ı kattı. İbrahim, Balıkesir ekibi ile sezonun ilk yarısında 8 maça çıktı, 9.1 dakika, 2.8 ve 1.2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

05 Oca 2022 - 18:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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