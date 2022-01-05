Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve bir an önce toparlanmak isteyen Kağıtspor’da 1 transfer ve bir de yol ayrılığı yaşandı. Mavi beyazlılarda 3 yıldır forma giyen, 2. Lig şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan kaptanlardan Sertay Gürsü’ya teşekkür edildi. Kağıtspor kadrosuna ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’dan, 1 ve 2 numaralarında oynayabilen İbrahim Yıldırım’ı kattı. İbrahim, Balıkesir ekibi ile sezonun ilk yarısında 8 maça çıktı, 9.1 dakika, 2.8 ve 1.2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.
05 Oca 2022 - 18:00- Spor Güncelleme: 05 Oca 2022 - 13:58
Kağıtspor’da Sertay gitti, İbrahim geldi
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve bir an önce toparlanmak isteyen Kağıtspor’da 1 transfer ve bir de yol ayrılığı yaşandı. Mavi b...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.