Kağıtspor’da Sertay gitti, İbrahim geldi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden ve bir an önce toparlanmak isteyen Kağıtspor’da 1 transfer ve bir de yol ayrılığı yaşandı. Mavi beyazlılarda 3 yıldır forma giyen, 2. Lig şampiyonluğunda önemli katkısı bulunan kaptanlardan Sertay Gürsü’ya teşekkür edildi. Kağıtspor kadrosuna ise Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’dan, 1 ve 2 numaralarında oynayabilen İbrahim Yıldırım’ı kattı. İbrahim, Balıkesir ekibi ile sezonun ilk yarısında 8 maça çıktı, 9.1 dakika, 2.8 ve 1.2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.