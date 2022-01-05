05 Oca 2022 - 14:41- Gündem G: 05 Oca 2022 - 14:43

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Haritaya göre her 100 bin kişide en çok vaka görülen il Kırklareli oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18-24 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

KIRKLARELİ İLK SIRADA YER ALDI

Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 468,85 Kırklareli olurken, onu sırasıyla 462,01 ile Çanakkale ve 427,42 ile Eskişehir takip etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ SON DURUM

Haritada yer alan verilere göre, vaka sayıları İstanbul ve İzmir'de artarken, Ankara'da ise düştü. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82 ve İzmir'de 68,54 oldu.

Vaka sayıları, 11-17 Aralık haritasına göre de İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de ise 67,97 olarak kayıtlara geçmişti.
# sağlık, covid-19

05 Oca 2022 - 14:41 - Gündem

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