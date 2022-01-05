Çocukların çok sevdiği ‘Sinema Okulu’ gelenekselleşiyor

İzmit Belediyesinin geleceğin sinemacılarını yetiştirmek adına Çocuk Sinema Okulu ile birlikte İzmit’te hayata geçirdiği sinema okulu daha fazla çocuğun hayatına dokunarak çocuk hakları konusundaki farkındalığın artması adına geleneksel hale geliyor. İlk dönemi geçtiğimiz Temmuz ayında başlayan ve Kasım ayındaki muhteşem gala ile sonlanan Çocuk Sinema Okulu’nda yeni dönem başlıyor.



SİNEMANIN HER ALANINDA EĞİTİM

Çocuk Sinema Okulu’na seçici kurul tarafından seçilen çocuklar, aldıkları eğitim sonrası çektikleri filmleri Kasım ayında izleyici ile buluşturdu. Yaklaşık 4 ay süren eğitimlerde çocuklar; kamera önü oyunculuğu, yönetmenlik, senaryo yazarlığı, montaj, kostüm tasarımı, film müzikleri, kamera, ses ve ışık eğitimleri aldı. Genç sinemacılar, çektikleri filmleri muhteşem bir galayla izleyicinin beğenisine sunarken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de filmleri çocuklarla birlikte izledi.



HÜRRİYET ÇOCUKLARI KIRMADI

Çocuk Sinema Okulu Yapımcısı Emre Turanlı ve alanında uzman eğitmenlerden eğitim alan 7-14 yaş arası çocuklar, çocuk hakları temalı fikirlerini sinema perdesine aktarma fırsatı buldu. Çocukların Fatma Abla’ları da sinema okulunun devam ederek kendileri gibi birçok çocuğun daha bu fırsattan yararlanması isteyen genç sinemacıları kırmadı ve Çocuk Sinema Okulu’nu gelenekselleştirmek için adım attı.



BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Çocukların büyük bir heyecanla derslere geldiği ve fikirlerini özgürce perdeye aktardığı sinema okulunun ikinci dönemi için başvurular devam ediyor. 7 Ocak’a kadar www.izmit.bel.tr adresinde bulunan kayıt formu doldurarak yapılacak başvurular sonucu 8-9 Ocak tarihlerinde Belsa Plaza B Blok’ta seçici kurul Çocuk Sinema Okulu’nun 55 yeni öğrencisini seçecek.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

15-16 Ocak tarihlerinde başlayacak ve 4 ay boyunca İzmit Belediyesi Belsa Plaza B Blok’ta hafta sonları gerçekleşecek eğitimlerde çocuklar, alanında uzman eğitimcilerden sinemanın püf noktalarını öğrenecek. Sinemaya dair her konuda eğitimlerini başarıyla tamamlayacak olan öğrencileri yine muhteşem bir gala gecesinde aileleriyle birlikte çektikleri filmleri izleyecek.