Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Körfez'de takibe alınan bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen Helenistik ve eski Yunan dönemlerine ait 77 adet bronz sikke ve 1 adet Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın Jandarma'da sorgusunun sürdüğü belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN
05 Oca 2022 - 15:52- Asayiş Güncelleme: 05 Oca 2022 - 15:53
Durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurularak arama yapılan bir araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.