05 Oca 2022 - 15:52- Asayiş G: 05 Oca 2022 - 15:53

Durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurularak arama yapılan bir araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Körfez'de takibe alınan bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen Helenistik ve eski Yunan dönemlerine ait 77 adet bronz sikke ve 1 adet Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın Jandarma'da sorgusunun sürdüğü belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN

05 Oca 2022 - 15:52 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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